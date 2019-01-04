Son Dakika Haberleri: Piyasalar – Bıst 100 88 Bin Puanda, Dolar 5.41 Lirada

Piyasalar – Bıst 100 88 Bin Puanda, Dolar 5.41 Lirada

1 saat önce

– Erken işlemlerde 5.43-5.44 lira arasında işlem gören dolar, gün ortası işlemlerde 5.41 liraya çekildi.

Piyasalar – Bıst 100 88 Bin Puanda, Dolar 5.41 Lirada, System.String[]
– Erken işlemlerde 5.43-5.44 lira arasında işlem gören dolar, gün ortası işlemlerde 5.41 liraya çekildi.

Haftanın son işlem gününe yüzde 0.57 artışla 87 bin 894 puanda başlayan Borsa İstanbul Endeksi (BİST100), öğle saatlerinde yüzde 1.31 artışla 88 bin 544 puanda.

BIST Bankacılık Endeksi yüzde 3.54 artışla 114 bin 261 puana yükseldi.

Tahvil bono piyasasında ise 10 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 0.18 artışla yüzde 16.75 düzeyine yükselirken, iki yıllık gösterge tahvilin faizi yüzde 0.61 düşüşle yüzde 19.66 düzeyine geriledi.

Gün ortası işlemlerinde;

dolar en düşük 5.4002 lirayı ve en yüksek 5.4785 lirayı gördükten sonra 5.41 – 5.42 lira aralığında,

euro en düşük 6.1169 lirayı ve en yüksek 6.2518 lirayı gördükten sonra 6.18 – 6.19 lira aralığında,

sterlin en düşük 6.8505 lirayı ve en yüksek 6.9306 lirayı gördükten sonra 6.87 – 6.88 lira aralığında hareket ediyor. - İstanbul

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.01.2019 01:00 Kaynak: DHA

Borsa İstanbul, İstanbul, Ekonomi
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