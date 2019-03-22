Son Dakika Haberleri: Piyasalar – Bist100 100 Binin Altında, Dolar 5.74'ü Gördü

Piyasalar – Bist100 100 Binin Altında, Dolar 5.74'ü Gördü

1 saat önce

– Güne yüzde 0.51 artışla 103 bin 836 puanda başlayan Borsa İstanbul Endeksi (BİST), gün içinde en düşük 99 bin 652 puanı ve en yüksek 103 bin 756 puanı gördükten sonra, günü yüzde 3.45 düşüşle 99 bin 835 puanda tamamladı.

Piyasalar – Bist100 100 Binin Altında, Dolar 5.74'ü Gördü, System.String[]
– Güne yüzde 0.51 artışla 103 bin 836 puanda başlayan Borsa İstanbul Endeksi (BİST), gün içinde en düşük 99 bin 652 puanı ve en yüksek 103 bin 756 puanı gördükten sonra, günü yüzde 3.45 düşüşle 99 bin 835 puanda tamamladı.

BİST Bankacılık Endeksi, gün içinde en düşük 135 bin 271 puanı ve en yüksek 146 bin 874 puanı gördükten sonra, yüzde 6.69 düşüşle 135 bin 426 puana geriledi.

Tahvil bono piyasasında ise 10 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 3.70 artışla yüzde 16.54 düzeyine ve iki yıllık gösterge tahvilin gösterge faizi yüzde 1.64 artışla yüzde 18.58 düzeyine geriledi.

Gün sonu işlemlerinde:

dolar en düşük 5.4572 lira ve en yüksek 5.7445 lirayı gördükten sonra, 5.70 – 5.71 lira aralığında,

euro en düşük 6.2123 lira ve en yüksek 6.4863 lirayı gördükten sonra, 6.47 – 6.48 lira aralığında,

sterlin en düşük 7.1662 lira ve en yüksek 7.5856 lirayı gördükten sonra 7.53 – 7.54 lira aralığında işlem görüyor. - İstanbul

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.03.2019 06:14 Kaynak: DHA

Borsa İstanbul, İstanbul, Ekonomi
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Aleyna Tilki'den Tepki Çeken Hareket: Paçalarımı İndirir Misiniz? Bir Banker Bilo Sahnesi Daha! Afgan Göçmenleri İstanbul Diye Trabzon'a Bıraktılar Senegalli Turiste "Terörist" Diyen Taksici, Meslektaşları Tarafından Darbedildi İlhan Şeşen'e Uykudayken Dehşeti Yaşatan Hırsızlar Yakalandı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.3.2019 19:37:48. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Piyasalar – Bist100 100 Binin Altında, Dolar 5.74'ü Gördü
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]