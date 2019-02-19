Son Dakika Haberleri: Piyasalar - Bist100 101 Bin 742 Puanda Kapandı, Dolar 5.30 Lirada

Piyasalar - Bist100 101 Bin 742 Puanda Kapandı, Dolar 5.30 Lirada

1 saat önce

– Güne yüzde 0.11 artışla 101 bin 845 puanda başlayan Borsa İstanbul Endeksi (BİST100), en düşük 100 bin 713 puanı ve en yüksek 101 bin 979 puanı gördükten sonra, günü yüzde 0.01 artışla 101 bin 742 puanda hareket ediyor.

Piyasalar - Bist100 101 Bin 742 Puanda Kapandı, Dolar 5.30 Lirada, System.String[]
– Güne yüzde 0.11 artışla 101 bin 845 puanda başlayan Borsa İstanbul Endeksi (BİST100), en düşük 100 bin 713 puanı ve en yüksek 101 bin 979 puanı gördükten sonra, günü yüzde 0.01 artışla 101 bin 742 puanda hareket ediyor.

BİST Bankacılık Endeksi yüzde 0.58 artışla 132 bin 909 puanda.

Tahvil bono piyasasında ise 10 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 1.54 artışla yüzde 15.15 düzeyine, iki yıllık gösterge tahvilin gösterge faizi de yüzde 2.69 artışla yüzde 18.19 düzeyine yükseldi.

Gün sonu işlemlerde;

dolar en düşük 5.2947 lirayı ve en yüksek 5.3227 lirayı gördükten sonra 5.30 – 5.31 lira aralığında,

euro en düşük 5.9846 lirayı ve en yüksek 6.0233 lirayı gördükten sonra 6.0 – 6.01 lira aralığında,

sterlin en düşük 6.8336 lirayı ve en yüksek 6.8877 lirayı gördükten sonra 6.88 – 6.89 lira aralığında işlem görüyor. - İstanbul

»  »      Haber Yayın Tarihi : 19.02.2019 06:16 Kaynak: DHA

Borsa İstanbul, İstanbul, Ekonomi
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