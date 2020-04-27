PİYASALAR-BIST100 101 bin puanı aştı, dolar 6.95 lirada

Küresel piyasalarda oluşan olumlu havanın da etkisiyle, Borsa İstanbul Endeksi (BIST100), yüzde 1.34 artışla 100 bin puanın üzerinde başladığı yeni haftanın ilk gününü yüzde 2.54 artışla 101 bin 267 puanda tamamladı.

Yeni haftanın ilk gününü BIST Sanayi Endeksi yüzde 2.37, BIST Mali Endeks yüzde 3.22 ve BIST Hizmetler Endeksi yüzde 2.18 artışla geride bıraktı başladı.

Covid-19 pandemisine ilişkin kaygıların azalmasıyla, küresel borsalar yeni haftaya yükselişle başladı. Birçok ülkede, ekonominin yeniden açılmasına ilişkin öngörülerin erken tarihlere çekilmesine ilişkin haberler piyasaları yukarıya taşıyan etkenler oldu.

Haftanın ilk açılan borsaları Asya 'da birçok endeks yükselirken, Avrupa genelinde de borsalar yeni haftaya yükselişle başladı. ABD'de de Dow Jones Endeksi açılış öncesi işlemlerde yükseldi.

Tahvil bono piyasasında gösterge 10 yıllık tahvilde bileşik getiri son işlemde yüzde 11.84 bileşik düzeyindeydi. Türkiye 'nin beş yıllık kredi iflas takası (CDS) primi ise en son 598/615 düzeyindeydi.

Küresel piyasalar bu hafta, Avrupa Merkez Bankası (ECB) ve ABD Merkez Bankası'nın ( Fed ) yapacakları toplantılara ve açıklanacak yeni önlem paketlerine odaklanacak. Fed'in bu haftaki toplantısı Çarşamba günü sona erecek, ECB'nin toplantısı Perşembe günü yapılacak.

Dövizler iç piyasada, ekonomik güven endeksi, dış ticaret dengesi, uluslararası rezervler ve döviz likiditesi ile turizm verilerinin açıklanacağı yeni haftaya, geçen haftanın düzeylerinde başladı.

Döviz piyasalarındaki işlemlerde;

dolar en düşük 6.9491 lira ve en yüksek 6.9933 lirayı gördükten sonra, 6.95 – 6.96 lira aralığında,

euro en düşük 7.5263 lira ve en yüksek 7.5883 lirayı gördükten sonra, 7.54 – 7.55 lira aralığında,

sterlin en düşük 8.6067 lira ve en yüksek 8.6930 lirayı gördükten sonra 8.65 – 8.66 lira aralığında hareket ediyor.

Ünlü Menkul Değerler'in, "TL dirençli kalmaya çalışıyor" başlıklı piyasa bülteninde, " TCMB 'nin geride bıraktığımız haftada piyasa beklentisinin üzerinde yaptığı faiz indirimi reel faizi daha da daralttığı için özellikle küresel risk iştahının daraldığı dönemlerde TL'nin kırılganlığını artırabilecek bir risk olarak kalmaya devam ediyor" denildi ve şu değerlendirme yapıldı:

"Ancak buna karşın kısmen risk iştahının daha ılımlı olmasının da desteği ile kur teknik açıdan olduğu kadar psikolojik açıdan da önemli bir seviye olan 7.00'nin altında kalmaya devam ediyor.

"Bu bölgede kalınması riskleri hafifletmekle birlikte görünümü topyekün değiştirebilecek nitelikte değil. Bunun olabilmesi için kurda 6,85'in altına inilmesi gerektiğine yönelik görüşümüzü koruyoruz.

"Hazine borçlanma programını bu hafta tamamlayacak. Nisan ayında 20.6 milyar TL'lik iç borç servisine karşılık toplam 30 milyar TL'lik iç borçlanma yapmayı planlayan Hazine ayın başında 14 ay vadeli kuponsuz, 8 yıl vadeli TÜFE'ye endeksli tahvil ve 3 yıl vadeli TLREF'e endeksli tahvillerin yeniden ihracını düzenlemişti.

"Söz konusu ihalelere 5 yıl vadeli TÜFE'ye endeksli kira sertifikasının doğrudan satışı da eklendiğinde toplam borçlanma tutarı 20,3 milyar TL olmuştu. Hazine geçen hafta ise 3 yıl vadeli TÜFE'ye endeksli tahvilin yeniden ihracını gerçekleştirirken ROT dahil toplam borçlanma tutarı 11,2 milyar TL oldu.

"Dolayısıyla borçlanma hedefini şimdiden aşılırken ihale programı bugün 5 ay vadeli bono ve 7 yıl vadeli değişken faizli tahvil; yarın ise 2 yıl vadeli sabit kuponlu tahvil ve 6 ay vadeli kira sertifikası ihracı ile son bulacak."