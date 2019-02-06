Son Dakika Haberleri: Piyasalar – Bist100 102 Bin Puan Düzeyinde, Dolar 5.21 Lirada

Piyasalar – Bist100 102 Bin Puan Düzeyinde, Dolar 5.21 Lirada

1 saat önce

– Güne yüzde 0.44 artışla 102 bin 899 puanda başlayan Borsa İstanbul Endeksi (BİST) gün içinde en düşük 101 bin 977 puanı ve en yüksek 103 bin 89 puanı gördükten sonra, yüzde 0.1 düşüşle 102 bin 347 puanda.

Piyasalar – Bist100 102 Bin Puan Düzeyinde, Dolar 5.21 Lirada, System.String[]
– Güne yüzde 0.44 artışla 102 bin 899 puanda başlayan Borsa İstanbul Endeksi (BİST) gün içinde en düşük 101 bin 977 puanı ve en yüksek 103 bin 89 puanı gördükten sonra, yüzde 0.1 düşüşle 102 bin 347 puanda.

 BİST Bankacılık Endeksi yüzde 0.55 düşüşle 134 bin 467 puana çekildi.

Tahvil bono piyasasında ise 10 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 1.4 artışla yüzde 14.51'e yükselirken, iki yıllık gösterge tahvilin gösterge faizi bir değişim göstermeyerek yüzde 18.40 düzeyinde.

Gün ortası işlemlerinde;

dolar en düşük 5.1943 lirayı ve en yüksek 5.2282 lirayı gördükten sonra 5.21– 5.22 lira aralığında,

euro en düşük 5.9230 lirayı ve en yüksek 5.9568 lirayı gördükten sonra 5.94 – 5.95 lira aralığında,

sterlin en düşük 6.7316 lirayı ve en yüksek 6.7647 lirayı gördükten sonra 6.76 – 6.77 lira aralığında işlem görüyor. - İstanbul

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.02.2019 12:04 Kaynak: DHA

Borsa İstanbul, İstanbul, Ekonomi
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