Piyasalar – Bist100 104 Bin Puanda Tutundu, Dolar 5.46 Lirada

– Güne yüzde 0.07 artışla 104 bin 664 puanda başlayan Borsa İstanbul Endeksi (BİST), gün içinde en düşük 104 bin 154 puanı ve en yüksek 104 bin 837 puanı gördükten sonra, yüzde 0.05 düşüşle 104 bin 534 puanda.

– Güne yüzde 0.07 artışla 104 bin 664 puanda başlayan Borsa İstanbul Endeksi (BİST), gün içinde en düşük 104 bin 154 puanı ve en yüksek 104 bin 837 puanı gördükten sonra, yüzde 0.05 düşüşle 104 bin 534 puanda.



Piyasalar bugün ayrıca, Hazine'nin dokuz ay vadeli kuponsuz tahvilin ve 5 yıl vadeli TÜFE'ye endeksli tahvilin yeniden ihracı izliyor. Hazine'nin 28 Şubat günü açıkladığı iç borçlanma programına göre, Mart, Nisan ve Mayıs aylarındaki toplam 37.1 milyar lira borç servisine karşılık, 36.1 milyar lira iç borçlanma yapılacak. Buna göre, Hazine Mart'ta toplam 15.3 milyar lira iç borç servisine karşılık 14.5 milyar lira iç borçlanma öngörüyor. Hazine ayrıca, Nisan'da toplam 2.6 milyar lira iç borç servisine karşılık 2.8 milyar lira ve Mayıs'ta toplam 19.2 milyar lira iç borç servisine karşılık 18.8 milyar lira iç borçlanma öngörüyor.BİST Bankacılık Endeksi, gün içinde en düşük 142 bin 475 puanı ve en yüksek 145 bin 472 puanı gördükten sonra, yüzde 1.02 düşüşle 143 bin 166 puana geriledi.



Tahvil bono piyasasında ise 10 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi ve iki yıllık gösterge tahvilin gösterge faizi bir değşim göstermeyerek sırasıyla yüzde 16.13 ve yüzde 18.56 düzeyindeler.



Gün ortası işlemlerinde:



dolar en düşük 5.46 lira ve en yüksek 5.4751 lirayı gördükten sonra, 5.46 – 5.47 lira aralığında,



-euro en düşük 6.1961 lira ve en yüksek 6.2188 lirayı gördükten sonra, 6.20 – 6.21 lira aralığında,



sterlin en düşük 7.2443 lira ve en yüksek 7.2707 lirayı gördükten sonra 7.25 – 7.26 lira aralığında işlem görüyor.



Ahlatçı Yatırım'ın "FOMC toplantısı öncesinde dolarda dalgalanma devam ediyor…" başlıklı günlük piyasa bülteninde şu değerlendirmeler yapıldı:



"Yurtdışı gelişmeleri incelediğimizde, Japonya'da açıklanan Dış Ticaret verilerine göre, 2019 yılı Şubat ayında bir önceki yılın aynı ayına göre ihracat yüzde 1.2 ve ithalat yüzde 6.7 düştü. İlgili dönemde Japonya'da Dış Ticaret fazlası 339 milyar yen oldu. Japonya'da açıklanan Sanayi Üretimi verisi Ocak ayında bir önceki aya göre yüzde 3.4 daraldı. Euro Bölgesi'nde açıklanan Euro Bölgesi'nde açıklanan Dış Ticaret Dengesi Ocak ayında beklentilerin aksine 1.5 milyar euro fazla verdi. ABD'de açıklanan NAHB Konut Piyasası Endeksi verisi Mart ayında piyasa beklentisinin hafif altında 62 değerinde gerçekleşti. ABD borsaları günü yükseliş ile tamamladı.



"Yurtiçi gelişmeleri incelediğimizde, TCMB tarafından yayımlanan Uluslararası Yatırım Pozisyonu Gelişmeleri Raporuna göre, 2019 Ocak sonu itibarıyla, Uluslararası Yatırım Pozisyonu (UYP) verilerine göre, Türkiye'nin yurtdışı varlıkları, 2018 yıl sonuna göre yüzde 2.5 artışla 240.1 milyar dolar, yükümlülükleri ise yüzde 3.1 artışla 607.6 milyar dolar oldu.



"TÜİK tarafından yayımlanan Konut Satış İstatistikleri verilerine göre, Türkiye genelinde konut satışları 2019 Şubat ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 18.2 azalarak 78 bin 450'ye geriledi. TCMB tarafından yayımlanan Konut Fiyat Endeksi verilerine göre, 2019 yılı Ocak ayında bir önceki aya göre yüzde 0.74 azalan Hedonik Konut Fiyat Endeksi, bir önceki yılın aynı ayına göre nominal olarak yüzde 4,0 artarken, reel olarak ise yüzde 13.59 azaldı. Haftanın ilk işlem gününde, küresel piyasalarda dolarda yaşanan zayıf görünüme karşı lirada yaşanan negatif ayrışma sonrasında kurun fiyatlamalarda 5.4725 seviyeleri civarını test ettiği görülürken gün sonunda kurun kazançlarının bir kısmını geri verdiği ve günü 5.4668 seviyeleri civarında tamamladığını gördük. BİST-100 Endeksi günü yüzde 1.25 değer kazancıyla 104 bin 594,66 puandan tamamladı. Toplam işlem hacmi 7.6 milyar lira oldu." - İstanbul

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