Piyasalar – Bist100 90 Bin Puan Düzeyinde Yatay, Dolar 5.51 Lirada

– Haftaya yüzde 0.94 düşüşle 90 bin 825 puanda başlayan Borsa İstanbul Endeksi (BİST100), gün içinde en düşük 90 bin 388 puanı ve en yüksek 90 bin 918 puanı gördükten sonra, gün ortası işlemlerinde yüzde 0.86 kayıpla 90 bin 895 puanda.

– Haftaya yüzde 0.94 düşüşle 90 bin 825 puanda başlayan Borsa İstanbul Endeksi (BİST100), gün içinde en düşük 90 bin 388 puanı ve en yüksek 90 bin 918 puanı gördükten sonra, gün ortası işlemlerinde yüzde 0.86 kayıpla 90 bin 895 puanda.



BIST Bankacılık Endeksi yüzde 1.42 düşüşle 114 bin 204 puanda.



Tahvil bono piyasasında ise 10 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi ve iki yıllık gösterge tahvilin faizi bir değişim göstermeyerek sırasıyla yüzde 16.67 ve yüzde 18.94 düzeyinde.



Gün ortası işlemlerinde;



- dolar en düşük 5.4545 lirayı ve en yüksek 5.5451 lirayı gördükten sonra 5.51 – 5.52 lira aralığında,



- euro en düşük 6.2483 lirayı ve en yüksek 6.3677 lirayı gördükten sonra 6.32 – 6.33 lira aralığında,



- sterlin en düşük 7.0169 lirayı ve en yüksek 7.1249 lirayı gördükten sonra 7.07 – 7.08 lira aralığında hareket ediyor.



İş Yatırım'ın "Jeopolitik risk geri geldi" başlıklı günlük piyasa bülteninde şu değerlendirmeler yapıldı:



"Haftaya Asya borsalarında ve ABD vadelilerinde yüzde 1.0'e yaklaşan kar satışlarıyla başlıyoruz. Küresel yavaşlamaya paralel Çin'in ihracatındaki gerileme ve ABD hükümetinin uzun süre kapalı kalma riski satışlara gerekçe olarak gösteriliyor.



"Türkiye piyasaları haftaya Trump'ın – 'Kürtlere saldırırlarsa Türkiye'yi ekonomik olarak mahvederiz'-Twitter paylaşımı ile başlıyor." - İstanbul

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