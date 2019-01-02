Piyasalar – Bist100 90 Bin Puanın Altına Çekildi

– Yılın ilk işlemlerinde 90 bin puan düzeyinde olan Borsa İstanbul Endeksi (BİST100), en yüksek 90 bin 986 ve en düşük 89 bin 718 puanı gördükten sonra, gün ortasında yüzde 1.57 kayıpla 89 bin 838 puanda.

– Yılın ilk işlemlerinde 90 bin puan düzeyinde olan Borsa İstanbul Endeksi (BİST100), en yüksek 90 bin 986 ve en düşük 89 bin 718 puanı gördükten sonra, gün ortasında yüzde 1.57 kayıpla 89 bin 838 puanda.



BIST Bankacılık Endeksi yüzde 1.38 düşüşle 116 bin 108 puana geriledi.



Tahvil bono piyasasında ise 10 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 0.30 artışla yüzde 16.53 puana yükselirken, iki yıllık gösterge tahvilin faizi bir değişim göstermeyerek yüzde 19.73 düzeyinde.



Gün ortası işlemlerinde;



- dolar en düşük 5.2712 lirayı ve en yüksek 5.3508 lirayı gördükten sonra 5.33 – 5.34 lira aralığında,



- euro en düşük 6.0240 lirayı ve en yüksek 6.1268 lirayı gördükten sonra 6.10 – 6.11 lira aralığında ve



- sterlin en düşük 6.6462 lirayı ve en yüksek 6.8082 lirayı gördükten sonra 6.78 – 6.79 lira aralığında hareket ediyor. - İstanbul

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