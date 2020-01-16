PİYASALAR –BİST100 açılışta yüzde 0.36 arttı, dolar 5.88 lirada

Merkez Bankası tarafından açıklanacak olan faiz kararı öncesi Borsa İstanbul Endeksi (BİST100) güne yüzde 0.36 artışla 121 bin 377 puandan başladı.

Yatırımcılar Merkez Bankası'nın bugün açıklanacak faiz kararını beklerken, Çarşamba günü ABD-Çin arasında imzalanan ticaret anlaşmasının ilk fazı sonrası belirsizliğin azalması piyasalara olumlu yansıdı.

BIST Bankacılık Endeksi de güne yüzde 0.35 artışla 175 bin 512 puandan başladı.

Tahvil bono piyasasında 10 yıllık tahvilin ortalama bileşik getirisi ve iki yıllık tahvilin ortalama bileşik getirisi değişim göstermeyerek sırasıyla 11.09, 10.33 düzeyinde.

Açılış işlemlerinde;

dolar en düşük 5.8722 lira ve en yüksek 5.8842 lirayı gördükten sonra, 5.88 - 5.89 lira aralığında,

euro en düşük 6.5507 lira ve en yüksek 6.5681 lirayı gördükten sonra, 6.56 – 6.57 lira aralığında,

sterlin en düşük 7.6542 lira ve en yüksek 7.6830 lirayı gördükten sonra 7.68 – 7.69 lira aralığında hareket ediyor.

İş Yatırım'ın "Faiz kararı öncesi piyasalar" başlıklı piyasa bülteninde şu değerlendirme yapıldı:

"Gelişmiş ülke borsalarındaki yükseliş kar satışlarına rağmen devam ediyor. ABD – Çin Faz -1 anlaşmasını geride bırakan Wall Street şirket karları ve Ekonomi , Son Dakika Ekonomi Haberleri, Ekonomi Son Dakika'>verilerle S&P 500 yeni zirveler yapmaya devam ediyor.

"Gelişmekte olan ülke borsalarında ise tedirgin bir hava var. Güney Amerika ve Asya borsalarındaki satışların devam etmesi yatırımcıların ABD-Çin anlaşmasını geçici bir ateşkes olarak gördüğüne işaret ediyor.

"Borsa İstanbul uzun bir aradan sonra ilk kez dünyanın yörüngesine geri döndü. Gelişmekte olan piyasalardaki satışlarla yüzde 0.4 gerileyen Borsa İstanbul Ocak 2018 zirvesinin altında 120 bin 939 seviyesinde kapandı."