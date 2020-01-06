PİYASALAR-BİST100'de kayıplar yüzde 2.0'yi aştı, dolar 5.97 lirada

ABD ile İran gerginliğinin ardından, Irak'ın topraklarındaki yabancı askerleri azaltacağını açıklamasıyla tırmanan gerilimin etkisiyle Borsa İstanbul Endeksi'deki (BİST100) kayıplar yüzde 2.0'yi aştı. BİST 111 bin 211 puana kadar geriledikten sonra, hafif toparlanarak, yüzde 1.94 kayıpla 111 bin 490 puana döndü. Güne yüzde 1.42 düşüşle 154 bin 950 puanda başlayan BİST Bankacılık Endeksi de 152 bin 592 puana kadar indikten sonra yüzde 2.63 kayıpla 153 bin 54 puana toparlandı.

Tahvil bono piyasasında ise 10 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 0.32 artışla yüzde 12.40'a yükselirken, iki yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi de yüzde 11.77'de sabit kaldı.

Kapanışya doğru işlemlerinde;

dolar en düşük 5.9624 lira ve en yüksek 5.9778 lirayı gördükten sonra, 5.97 - 5.98 lira aralığında,

euro en düşük 6.6574 lira ve en yüksek 6.6997 lirayı gördükten sonra, 6.69 – 6.70 lira aralığında,

sterlin en düşük 7.7931 lira ve en yüksek 7.8747 lirayı gördükten sonra 7.86 – 7.87 lira aralığında hareket ediyor.