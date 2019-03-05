Piyasalar – Bist100 Gün Ortasında Yatay, Dövizler Hafif Çekildi

– Güne yüzde 0.25 düşüşle 103 bin 933 puanda başlayan Borsa İstanbul
Endeksi (BİST100), gün içinde en düşük 103 bin 859 puanı ve en yüksek 104 bin 414 puanı gördükten sonra, gün ortasında yüzde 0.01 artışla 104 bin 208 puanda.
BİST Bankacılık Endeksi, en düşük 137 bin 966 puanı ve en yüksek 140 bin 81 puanı gördükten sonra yüzde 0.7 artışla 139 bin 651 puana yükseldi.
Tahvil bono piyasasında ise 10 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi değişim göstermeyerek yüzde 15.28 düzeyinde kalırken, ve iki yıllık gösterge tahvilin gösterge faizi yüzde 0.11 düşüşle yüzde 18.62 düzeyine geriledi.
Gün ortası işlemlerinde,
dolar en düşük 5.3663 lira ve en yüksek 5.3976 lirayı gördükten sonra, 5.37 – 5.38 lira aralığında,
euro en düşük 6.0842 lira ve en yüksek 6.1241 lirayı gördükten sonra, 6.09 – 6.10 lira aralığında,
sterlin en düşük 7.0760 lira ve en yüksek 7.1162 lirayı gördükten sonra 7.08 – 7.09 lira aralığında işlem görüyor.
Ahlatçı Yatırım'ın "Küresel piyasalarda hizmet PMI rakamları ve BoE Başkanı Carney'in konuşması ön planda…" başlıklı günlük piyasa bülteninde şu değerlendirmeler yapıldı:
"Yurtdışı gelişmeleri incelediğimizde, İngiltere
'de açıklanan İnşaat PMI verisi Şubat ayında beklentilerin altında 49.5 oldu.
"Euro Bölgesi'nde açıklanan Sentix Yatırımcı Güveni verisi Mart ayında 2.2 puan düştü. Euro Bölgesi'nde açıklanan Üretici Fiyat Endeksi verisi Ocak ayında bir önceki aya göre yüzde 0.4 ve bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 3.0 arttı. ABD
borsaları günü düşüş ile tamamladı.
"Yurtiçi gelişmeleri incelediğimizde, TÜİK
tarafından açıklanan Tüketici Fiyat Endeksi verilerine göre, 2019 yılı Şubat ayında bir önceki aya göre yüzde 0.16 ve bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 19.67 arttı. TÜİK tarafından açıklanan Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi verilerine göre, 2019 yılı Şubat ayında Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi verisi bir önceki aya göre yüzde 0.09 ve bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 29.59 arttı.
"Ticaret Bakanlığı
tarafından yayımlanan 2019 Yılı Şubat Ayı Veri Bülteni'ne göre, Genel Ticaret Sistemine göre 2019 yılı Şubat ayında bir önceki yılın aynı ayına göre ihracat yüzde 3.71 artarak ile 14.312 milyar dolar, ithalat yüzde 18.7 düşüşle 16.161 milyar dolar oldu. Dış ticaret açığı ise, 2018 yılı Şubat ayında 6.078 milyar dolar seviyesinden, yüzde 69.58 düşüşle 1.849 milyar dolar seviyesine geriledi.
"Özel Ticaret Sistemi'ne göre ise 2019 yılı Şubat ayında bir önceki yılın aynı ayına göre ihracat yüzde 3.46 artış ile 13.603 milyar dolar ve ithalat yüzde 16.6 düşüşle 15.793 milyar dolar oldu. Dış ticaret açığı, ise yüzde 62.17 düşüşle 2.190 milyar dolar oldu." - İstanbul