Piyasalar – Bist100 Gün Ortasında Yüzde 0.09 Yükseldi, Dolar 5.71 Lirada
46 dakika önce
– Güne yüzde 0.22 artışla 97 bin 227 puanda başlayan Borsa İstanbul Endeksi (BİST100), gün içinde en düşük 96 bin 623 puanı ve en yüksek 97 bin 531 puanı gördükten sonra, gün ortası işlemlerinde yüzde 0.09 artışla 97 bin 101 puanda.
– Güne yüzde 0.22 artışla 97 bin 227 puanda başlayan Borsa İstanbul Endeksi (BİST100), gün içinde en düşük 96 bin 623 puanı ve en yüksek 97 bin 531 puanı gördükten sonra, gün ortası işlemlerinde yüzde 0.09 artışla 97 bin 101 puanda.
Haber Yayın Tarihi : 11.04.2019 12:12 Kaynak: DHA
BİST Bankacılık Endeksi, en düşük 129 bin 338 puanı ve en yüksek 132 bin 20 puanı gördükten sonra yüzde 0.83 artışla 130 bin 980 puana yükseldi.
Tahvil bono piyasasında ise 10 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 0.46 artışla yüzde 17.64 düzeyine yükselirken, iki yıllık gösterge tahvilin gösterge faizi bir değişim göstermeyerek yüzde 21.25 düzeyinde sabit kaldı.
Gün ortası işlemlerinde:
dolar en düşük 5.6774 lira ve en yüksek 5.7317 lirayı gördükten sonra, 5.71 - 5.72 lira aralığında,
euro en düşük 6.4023 lira ve en yüksek 6.4772 lirayı gördükten sonra, 6.46 – 6.47 lira aralığında,
sterlin en düşük 7.4385 lira ve en yüksek 7.5097 lirayı gördükten sonra 7.49 – 7.50 lira aralığında işlem görüyor.
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