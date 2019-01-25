Piyasalar- Bist100 Gün Ortasında Yüzde 0.25 Düştü, Dolar 5.27 Lirada

– Güne yüzde 0.34 artışla başlayan Borsa İstanbul Endeksi (BİST100), haftanın son işlem gününde en düşük 101 bin 438 puanı ve en yüksek 102 bin 320 puanı gördükten sonra, yüzde 0.25 düşüşle 101 bin 497 puana çekildi.

– Güne yüzde 0.34 artışla başlayan Borsa İstanbul Endeksi (BİST100), haftanın son işlem gününde en düşük 101 bin 438 puanı ve en yüksek 102 bin 320 puanı gördükten sonra, yüzde 0.25 düşüşle 101 bin 497 puana çekildi.



BİST Bankacılık Endeksi yüzde 0.79 düşüşle 133 bin 524 puana geriledi.



Tahvil bono piyasasında ise 10 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde ve iki yıllık gösterge tahvilin faizi bir değişim göstermeyerek sırasıyla yüzde 15.62 ve yüzde 18.20 düzeyinde.



Erken işlemlerde;



- dolar en düşük 5.2599 lirayı ve en yüksek 5.2834 lirayı gördükten sonra 5.27 – 5.28 lira aralığında,



- euro en düşük 5.9553 lirayı ve en yüksek 5.9854 lirayı gördükten sonra 5.98 – 5.99 lira aralığında,



- sterlin en düşük 6. 8805 lirayı ve en yüksek 6. 9263 lirayı gördükten sonra 6.91 – 6.92 lira aralığında hareket ediyor. - İstanbul

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