Piyasalar- Bist100 Gün Ortasında Yüzde 0.3 Geriledi, Dövizler Yatay

– Güne yüzde 0.18 artışla 98 bin 627 puanda başlayan Borsa İstanbul Endeksi (BİST100), gün içinde en düşük 98 bin 193 puuanı ve en yüksek 98 bin 944 puanı gördükten sonra, yüzde 0.3 düşüşle 98 bin 163 puana çekildi.

– Güne yüzde 0.18 artışla 98 bin 627 puanda başlayan Borsa İstanbul Endeksi (BİST100), gün içinde en düşük 98 bin 193 puuanı ve en yüksek 98 bin 944 puanı gördükten sonra, yüzde 0.3 düşüşle 98 bin 163 puana çekildi.



BİST Bankacılık Endeksi yüzde 1.53 düşüşle 130 bin 265 puana geriledi.



Tahvil bono piyasasında ise 10 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi bir değişim göstermeyerek yüzde 16.06'da kalırken, iki yıllık gösterge tahvilin faizi yüzde 0.49 düşüşle yüzde 18.10 düzeyinde.



Goldman Sachs Group Inc.'e göre sterlin, anlaşmasız Brexit riskinin azalmasıyla 2019'da G-10 paralarının tamamı karşısında değer kazanabilir. Sterlin, Birleşik Krallık Başbakanı Theresa May'in Brexit planının geçen hafta Salı günü başarısızlığa uğramasının ardından, Birleşik Krallık'ın Avrupa Birliği'nde (AB) kalmasıyla sonuçlanabilecek ikinci referandum ihtimalinin artmasıyla art arda beş gün değer kazandı.



Gün ortası işlemlerinde;



- dolar en düşük 5.3216 lirayı ve en yüksek 5.3485 lirayı gördükten sonra 5.34 – 5.35 lira aralığında,



- euro en düşük 6.0514 lirayı ve en yüksek 6.0936 lirayı gördükten sonra 6.08 – 6.09 lira aralığında,



- sterlin en düşük 6.8491 lirayı ve en yüksek 6.8879 lirayı gördükten sonra 6.87 – 6.88 lira aralığında hareket ediyor.



Alnus Yatırım'ın "O gün bugün, bugün o gün" başlıklı günlük piyasa bülteninde şu değerlendirmeler yapıldı:



"Ocak 1986'da 17 şirketin hisseleri ile başlayan borsada sonradan şirket sayısı artarken en büyük 100 şirketi izlemek için İMKB100 Endeksi oluşturulmuş.



"1995'den beri verilerine sahip olduğumuz bu endeks neler görmüş neler geçirmiş ama hiç 12 gün üst üste yükselmemiş. Bugün o gün olabilir. ABD'de başlayan Noel rallisinin devamı sayesinde zemin müsait, hava müsait.



"Bugün ABD'de piyasalar tatil olduğundan agresif bir gün beklenmiyor. Gündemde 13.30'da Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğinin ev sahipliğinde düzenlenen Türkiye Ekonomi Şurası dikkat çekiyor." - İstanbul

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