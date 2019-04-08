Piyasalar – Bist100 Gün Ortasında Yüzde 1.54 Düşüşte, Dolar 70lirada

– Güne yüzde 0.2 artışla 98 bin 978 puanda başlayan Borsa İstanbul Endeksi (BİST100), gün içinde en düşük 96 bin 855 puanı ve en yüksek 99 bin 77 puanı gördükten sonra, gün ortası işlemlerinde yüzde 1.54 düşüşle 97 bin 262 puanda.

– Güne yüzde 0.2 artışla 98 bin 978 puanda başlayan Borsa İstanbul Endeksi (BİST100), gün içinde en düşük 96 bin 855 puanı ve en yüksek 99 bin 77 puanı gördükten sonra, gün ortası işlemlerinde yüzde 1.54 düşüşle 97 bin 262 puanda.



BİST Bankacılık Endeksi, en düşük 129 bin 640 puanı ve e yüksek 134 bin 507 puanı gördükten sonra yüzde 2.16 düşüşle 130 bin 736 puana geriledi.



Tahvil bono piyasasında ise 10 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 2.89 artışla yüzde 17.78 düzeyine ve iki yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 6.04 artışla yüzde 22.47 düzeylerine yükseldiler.



Gün ortası işlemlerinde:



dolar en düşük 5.6277 lira ve en yüksek 5.7127 lirayı gördükten sonra, 5.70- 5.71 lira aralığında,



euro en düşük 6.3115 lira ve en yüksek 6.4164 lirayı gördükten sonra, 6.40 – 6.41 lira aralığında,



sterlin en düşük 7.3418 lira ve en yüksek 7.4634 lirayı gördükten sonra 7.45 – 7.46 lira aralığında işlem görüyor.



Ahlatçı Yatırım'ın "Haftaya zayıf veri akışı ile başlıyoruz…" başlıklı günlük piyasa bülteninde şu değerlendirmeler yapıldı:



Yurtdışı gelişmeleri incelediğimizde, Japonya'da açıklanan Hane Halkı Harcamaları verisi Şubat ayında bir önceki aya göre yüzde 2.0 azalırken yıllık bazda yüzde 1.7 ile beklentilerin altında arttı. Almanya'da açıklanan Sanayi Üretimi verisi Şubat ayında beklentilerin üzerinde artış ile yüzde 0.7 oldu.



"ABD'de açıklanan Tarım Dışı İstihdam verisi Mart ayında piyasa beklentisi üzerinde 196 bin kişi olarak gerçekleşti. Şubat ayı Tarım Dışı İstihdam verisi 20 bin kişiden 33 bin kişiye yukarı yönlü revize edildi. ABD'de açıklanan İşsizlik Oranı verisi Mart ayında piyasa beklentisine paralel yüzde 3.8 oldu. ABD'de açıklanan Ortalama Saatlik Kazançlar verisi Mart ayında piyasa beklentisi altında bir önceki aya göre yüzde 0.1 ve bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 3.2 arttı. Açıklanan veriler sonrasında dolarda kısa süreli oynaklığın arttığı görüldü. ABD borsalarıCuma gününü yükseliş ile tamamladı.



"Yurtiçi gelişmeleri incelediğimizde, Haftanın son işlem gününde, küresel piyasalarda dolarda yaşanan dalgalanma ile birlikte kurun fiyatlamalarda 5.5716 - 5.6501 bant aralığında hareket ettiği ve günü 5.6194 seviyeleri civarında tamamladığı görüldü. BİST-100 Endeksi Cuma gününü yüzde 0.45 yükseliş ile 98 bin 783 puandan tamamladı. Toplam işlem hacmi 8.5 milyar lira oldu. TCMB ağırlıklı ortalama fonlama maliyeti Cuma günü yüzde 25.5 düzeyinde gerçekleşti. Yurtiçinde gösterge tahvil getirisi yüzde 0.52 düşüş ile yüzde 21.19 ve on yıllık tahvil getirisi yüzde 0.4 düşüş ile yüzde 17.28 düzeyinde Cuma gününü tamamladı. 5 yıllık ülke dolar bazlı CDS risk primi 389.79 seviyeleri civarında olduğu izleniyor.

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