Son Dakika Haberleri: Piyasalar – Bist100 Gün Sonu İşlemlerinde Yatay

Piyasalar – Bist100 Gün Sonu İşlemlerinde Yatay

38 dakika önce

– Güne 91 bin 226 puan düzeyinde başlayan Borsa İstanbul Endeksi (BİST100), en düşük 90 bin 695 puanı ve en yüksek 91 bin 846 puanı gördükten sonra, gün sonu işlemlerinde yüzde 0.02 artışla 91 bin 179 puanda.

Piyasalar – Bist100 Gün Sonu İşlemlerinde Yatay, System.String[]
– Güne 91 bin 226 puan düzeyinde başlayan Borsa İstanbul Endeksi (BİST100), en düşük 90 bin 695 puanı ve en yüksek 91 bin 846 puanı gördükten sonra, gün sonu işlemlerinde yüzde 0.02 artışla 91 bin 179 puanda.

BIST Bankacılık Endeksi yüzde 0.15 düşüşle 114 bin 326 puana çekildi.

Tahvil bono piyasasında ise 10 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 0.78 artışla yüzde 16.88'e yükselirken, iki yıllık gösterge tahvilin faizi yüzde 1.43 düşüşle yüzde 19.27'ye çekildi.

Gün sonu işlemlerinde dövizler yüzde 1.5'ten fazla yükseldi, dolar 5.47 lirada.

Gün sonu işlemlerinde;

       - dolar en düşük 5.4221 lirayı ve en yüksek 5.5062 lirayı gördükten sonra 5.44 – 5.45 lira aralığında,

       - euro en düşük 6.2601 lirayı ve en yüksek 6.3838 lirayı gördükten sonra 6.28 – 6.29 lira aralığında ve

       - sterlin en düşük 6.9225 lirayı ve en yüksek 7.0478 lirayı gördükten sonra 6.96 – 6.97 lira aralığında hareket ediyor. - İstanbul

»  »      Haber Yayın Tarihi : 10.01.2019 05:58 Kaynak: DHA

Borsa İstanbul, İstanbul, Ekonomi
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