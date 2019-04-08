Piyasalar – Bist100 Güne 0.2 Artışla Başladı, Dolar 5.63 Lirada

– Borsa İstanbul Endeksi (BİST100), haftaya gününe yüzde 0.2 artışla 98 bin 978 puanda başladı.

– Borsa İstanbul Endeksi (BİST100), haftaya gününe yüzde 0.2 artışla 98 bin 978 puanda başladı. Endeks Cuma gününü yüzde 0.45 artışla 98 bin 783 puanda tamamlamıştı.



BİST Bankacılık Endeksi,yüzde 0.37 artışla 134 bin 119 puanda.



Tahvil bono piyasasında ise 10 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi ve iki yıllık gösterge tahvilin gösterge faizi bir değişim göstermeyerek, yüzde 17.28 ve yüzde 21.19 düzeyindeler.



Erken işlemlerde:



dolar en düşük 5.6277 lira ve en yüksek 5.6489 lirayı gördükten sonra, 5.63 - 5.64 lira aralığında,



euro en düşük 6.3115 lira ve en yüksek 6.3473 lirayı gördükten sonra, 6.32 – 6.33 lira aralığında,



sterlin en düşük 7.3418 lira ve en yüksek 7.3858 lirayı gördükten sonra 7.35 – 7.36 lira aralığında işlem görüyor.



İş Yatırım'ın Yükseliş sonrası soluklanma" başlıklı günlükm piyasa bülteninde, ABD vadelileri ve Asya borsalarında haftanın kar satışlarıyla başladıı belirtildi ve şu değerlendirmeler yapıldı:



"Libya'da devam eden iç savaşın arz kesintisine yol açacağı endişesiyle yükselen petrol fiyatları dışında önemli bir haber akışı görmüyoruz.



"Türkiye varlıklarında uzun bir aradan sonra ilk kez dünya piyasalarından daha güçlü bir seyir görüyoruz. Seçimlerin geride bırakılması ve Londra swap piyasasının normalleşmesiyle birlikte MSCI Türkiye Nisan ayında yüzde yüzde 7.0 yükselerek gelişmekte olan piyasalara göre 4.0 yüzde puan daha güçlü bir performans sağladı.



"Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak'ın Çarşamba günü açıklayacağı yapısal reform yol haritası ve Ak Parti'nin İstanbul'daki tüm oyların yeniden sayılması için Yüksek Seçim Kuruluna başvurması günün önemli haberleri.



"Ocak ayında tütün ürünlerindeki ÖTV'nin yüzde 63'ten yüzde 67'ye çıkarılması sonrası sigara fiyatlarına yüzde 20'ye yakın zam geldi. Sigara fiyatlarındaki artışın enflasyona etkisini yüzde 0.8 olarak hesaplıyoruz."

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