Son Dakika Haberleri: Piyasalar – Bist100 Güne 90 Bin 247 Puanda Başladı

Piyasalar – Bist100 Güne 90 Bin 247 Puanda Başladı

15 dakika önce

– Borsa İstanbul Endeksi (BİST100), Salı gününe yüzde 0.33 artışla 90 bin 247 puanda başladı.

Piyasalar – Bist100 Güne 90 Bin 247 Puanda Başladı, System.String[]
– Borsa İstanbul Endeksi (BİST100), Salı gününe yüzde 0.33 artışla 90 bin 247 puanda başladı. Endeks bir önceki gün 89 bin 951 puan düzeyinde kapanmışı.

BIST Bankacılık Endeksi yüzde 0.84 artışla 118 bin 622 puana yükseldi.

Tahvil bono piyasasında ise 10 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi ve iki yıllık gösterge tahvilin faizi bir değişim göstermeyerek sırasıyla yüzde 16.54 ve yüzde 19.61 düzeyindeler.

Erken işlemlerde;

dolar en düşük 5.3804 lirayı ve en yüksek 5.4078 lirayı gördükten sonra 5.38 – 5.39 lira aralığında,

euro en düşük 6.1633 lirayı ve en yüksek 6.1937 lirayı gördükten sonra 6.17 – 6.18 lira aralığında,

sterlin en düşük 6.8743 lirayı ve en yüksek 6.9107 lirayı gördükten sonra 6.89 – 6.90 lira aralığında hareket ediyor.

İş Yatırım'ın "Piyasalarda temkinli iyimserlik…" başlıklı günlük piyasa bülteninde şu değerlendirme yapıldı:

"Dünya borsalarındaki toparlanma devam ediyor. Küresel ekonomide yavaşlama işaretleri ile gerileyen faizler, ABD – Çin dış ticaret görüşmelerine yönelik olumlu beklentiler ve Ekim seviyelerine gerileyen DXY dolar endeksi risk iştahını destekliyor. Altın ve yen gibi emin liman yatırım araçlarının değer kaybetmesi risk iştahındaki toparlanmayı teyit ediyor.

"Türkiye varlıkları küresel risk iştahındaki toparlanmaya kısmen katılıyor. Hisse senedi ve tahvil piyasaları dünya piyasalarındaki yükselişe paralel yaralarını sarmaya başladı. Ancak Türk lirası gelişmekte olan ülke paralarına göre zayıf bir seyir izlemeye devam ediyor." - İstanbul

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.01.2019 10:21 Kaynak: DHA

Borsa İstanbul, İstanbul, Ekonomi
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