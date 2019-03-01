Piyasalar – Bist100 Güne Ortasında Yüzde 0.39 Ekside, Dolar 5.36 Lirada

– Güne yüzde 0.15 artışla 104 bin 689 puanda başlayan Borsa İstanbul
Endeksi (BİST), en düşük 104 bin 19 puanı ve en yükske 104 bin 833 puanı gördükten sonra gün ortası işlemlerde yüzde 0.39 düşüşle 104 bin 118 puana çekildi.
BİST Bankacılık Endeksi, en düşük 136 bin 791 puanı ve en yüksek 138 bin 430 puanı gördükten sonra, yüzde 0.61 düşüşle 137 bin 225 düzeyine geriledi.
Tahvil bono piyasasında ise 10 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 0.67 artışla yüzde 15.07 yükselirken, iki yıllık gösterge tahvilin gösterge faizi bir değişim göstermeyerek yüzde 18.79 düzeyinde. ABD
- Çin
arasındaki ticaret görüşmelerinden henüz bir anlaşma çıkmamasına karşın, ABD ekonomisine ilişkin olumlu büyüme verilerinin etkisiyle güne yükselişle başlayan dolar 5.36 liraya çıktı. Gün ortası işlemlerde;
dolar en düşük 5.3354 lirayı ve en yüksek 5.3683 lirayı gördükten sonra 5.36 – 5.37 lira aralığında,
euro en düşük 6.0664 lirayı ve en yüksek 6.1030 lirayı gördükten sonra 6.09 – 6.10 lira aralığında,
sterlin en düşük 7.0784 lirayı ve en yüksek 7.1161 lirayı gördükten sonra 7.11 – 7.12 lira aralığında işlem görüyor.
Ahlatçı Yatırım'ın "Haftayı yoğun veri akışı ile tamamlıyoruz…" başlıklı günlük piyasa bülteninde şu değerlendirmeler yapıldı:
"Yurtdışı gelişmeleri incelediğimizde, Çin'de açıklanan İmalat PMI verisi Şubat ayında piyasa beklentisi altında 49.2 oldu. Çin'de açıklanan İmalat Dışı PMI verisi Şubat ayında piyasa beklentisi hafif altında 54.3 düzeyinde kaldı.
" Almanya
'da açıklanan öncü Tüketici Fiyat Endeksi verisi Şubat ayında piyasa beklentisine paralel aylık bazda yüzde 0.5 ve bir önceki yılın aynı ayına göre beklentilerin üzerinde yüzde 1.6 arttı.
"ABD'de açıklanan öncü GSYİH verisine göre, 2018 yılı 4.çeyreğinde ABD ekonomisi bir önceki çeyreğe göre piyasa beklentisi üzerinde yüzde 2.6 büyüdü. ABD'de açıklanan Chicago PMI verisi Şubat ayında piyasa beklentisi üzerinde artış ile 64.7 düzeyine yükseldi. ABD borsaları günü düşüş ile tamamladı.
"Yurtiçi gelişmeleri incelediğimizde, Türkiye İstatistik Kurumu
ile Ticaret Bakanlığı
işbirliğiyle oluşturulan geçici dış ticaret verilerine göre; ihracat 2019 yılı Ocak ayında, 2018 yılının aynı ayına göre yüzde 5.9 artarak 13.170 milyar dolar, ithalat yüzde 27.2 azalarak 15.673 milyar dolar olarak gerçekleşti.
"Bu bağlamda, Ocak ayında dış ticaret açığı yüzde 72.5 azalarak 2.503 milyar dolara geriledi. Genel ticaret sistemine göre ise, ihracat 2019 yılı Ocak ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 6.3 artarak 13.906 milyar dolar oldu. Ocak ayında ithalat ise yüzde 27.1 azalarak 16.166 milyar dolar oldu.
"Dış ticaret açığı 2019 yılı Ocak ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 75.2 azalarak 2.260 milyar dolarak gerçekleşti.
"Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından yayımlanan Sınır İstatistikleri 2019 yılı Ocak ayı bülteni verilerine göre, bir önceki yılın aynı ayına göre, Ülkemizi ziyaret eden yabancı sayısı geçen yılın aynı ayına göre yüzde 5.33 artarak 1,539.496 oldu. Dün, lirada yaşanan zayıf görünüm ile birlikte küresel piyasalarda dolarda yaşanan toparlanma eğilimi sonrasında kurun fiyatlamalarda 5.3048 - 5,3399 aralığında hareket ettiği ve günü 5.3355 düzeyi civarında tamamladığı görüldü.
"BİST-100 Endeksi günü yüzde 0.37 yükseliş ile 104 bin 529 puandan tamamladı. Toplam işlem hacmi 7.3 milyar lira oldu." - İstanbul