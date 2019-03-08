Piyasalar – Bist100 Güne Yüzde 0.05 Artışla 102 337 Puanda Başladı, Dolar 5.46 Lirada

– Borsa İstanbul Endeksi (BİST), güne yüzde 0.05 artışla 102 bin 337 puanda başladı.

– Borsa İstanbul Endeksi (BİST), güne yüzde 0.05 artışla 102 bin 337 puanda başladı. Endeks Perşembe gününü yüzde 1.13 düşüşle 102 bin 282 puanda tamamlamıştı.



BİST Bankacılık Endeksi, bir değişim göstermeyerek 135 bin 136 puanda.



Tahvil bono piyasasında ise 10 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi ve iki yıllık gösterge tahvilin gösterge faizi bir değşişm göstermeyerek sırasıyla yüzde 15.43 ve yüzde 18.80 düzeyindeler.



Erken işlemlerde;



dolar en düşük 5.4514 lira ve en yüksek 5.4772 lirayı gördükten sonra, 5.46 – 5.47 lira aralığında,



-euro en düşük 6.1028 lira ve en yüksek 6.1509 lirayı gördükten sonra, 6.12 – 6.13 lira aralığında,



sterlin en düşük 7.1415 lira ve en yüksek 7.1804 lirayı gördükten sonra 7.14 – 7.5 lira aralığında işlem görüyor.



İş Yatırım'ın "Dalga boyu büyüyor…" başlıkllı günlük piyasa bülteninde, küresel büyümenin yavaşlaması ve ticaretin daralması endişesi ile dünya borsalarındaki satış dalgası serteştiği belirtildi ve şu değerlendirmeler yapıldı:



"ECB'nin Euro bölgesi 2019 büyüme tahminini yüzde 1.7'den yüzde 1.1'e çekmesi ve Çin'in Şubat ayı ihracatının yüzde 21 gerilemesi dalga boyunu büyüttü.



"ECB'nin Eylül ayında iki yıllık yeni bir kredi paketini devreye sokacağını ve faiz oranlarının uzun süre mevcut seviyesinde kalacağını açıklaması piyasalardaki endişeleri gidermekte yeterli olmadı. Başkan Draghi'nin büyüme üzerindeki risklerin aşağı yönlü olduğunu söylemesi üzerine avro 2017 Haziran ayından beri gördüğü en düşük seviyelere gerilerken ABD ve Avrupa borsalarında sert satışlar görüldü.



"Türkiye varlıkları, doların güçlendiği, Avrupa büyümesinin yavaşladığı ve risk iştahının bozulmaya başladığı küresel konjonktürden en olumsuz etkilenen piyasalar arasında yer alıyor. MSCI Türkiye Mart başından yüzde 5.0'e yakın kayıpla en kötü performans gösteren gelişmekte olan ülke endeks oldu. Türk lirası, Arjantin pesosu ile birlikte sene başından beri en çok kaybettiren gelişmekte olan ülke paraları arasında yer alıyor.



"ABD ve Asya borsalarındaki sert satışa paralel Borsa İstanbul'da yüzde 0.5 - yüzde 1.0 bandında satıcılı açılış öngörüyoruz. Merkez Bankası'nın sıkı para politikasına rağmen Türk lirasında değer kaybının devam etmesi ve banka hisselerindeki yüksek oynaklık kısa vadede Borsa İstanbul'da aşağı yönlü baskının devam edebileceğine işaret ediyor. Olası bir düzeltmede Borsa İstanbul için destek seviyeleri olarak 101 bin 500 ve 100 bin seviyeleri öne çıkıyor." - İstanbul

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