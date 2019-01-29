Son Dakika Haberleri: Piyasalar - Bist100 Güne Yüzde 0.07 Artışla Başladı

Piyasalar - Bist100 Güne Yüzde 0.07 Artışla Başladı

38 dakika önce

– Borsa İstanbul Endeksi (BİST100), güne yüzde 0.07 artışla 101 bin 359 puanda başladı.

Piyasalar - Bist100 Güne Yüzde 0.07 Artışla Başladı, System.String[]
Borsa İstanbul Endeksi (BİST100), güne yüzde 0.07 artışla 101 bin 359 puanda başladı. Endeksi Pazartesi gününü yüzde 0.5 düşüşle 101 bin 289 puanda tamamlamıştı.

BİST Bankacılık Endeksi yüzde 0.38 artışla 132 bin 305 puana yükseldi.

Tahvil bono piyasasında ise 10 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi ve iki yıllık gösterge tahvilin faizi bir değişim göstermeyerek sırasıyla yüzde yüzde 15.36 ve yüzde 18.19 düzeyinde.

Erken işlemlerde;

       - dolar en düşük 5.3226 lirayı ve en yüksek 5.3355 lirayı gördükten sonra 5.32 – 5.33 lira aralığında,

       - euro en düşük 6.0865 lirayı ve en yüksek 6.1033 lirayı gördükten sonra 6.10 – 6.11 lira aralığında,

       - sterlin en düşük 7.0059 lirayı ve en yüksek 7.0233 lirayı gördükten sonra 7.01 – 7.02 lira aralığında hareket ediyor.

İş Yatırım'ın "Tamam mı, devam mı?" başlıklı günlük piyasa bülteninde şu değerlendirmeler yapıldı:

Zirveye yaklaştığınızda hava durumundaki değişimin etkisi çok daha fazla güçlü hissedilir. Alçak irtifada sizi etkilemeyecek değişiklikler yüksek irtifada yıkıcı kayıplara yol açabilir.  Pazartesi günü Huawei + Caterpillar + Nvidia şirketleriyle ilgili haber akışına piyasaların verdiği sert tepkiyi risk iştahında kalıcı bir bozulmadan ziyade son dönemde hızlı yükselen piyasaların düzeltmesi olarak görüyoruz.  

"Sene başından beri yüzde 13 getiriyle küresel fırsat penceresinden en çok yararlananlar arasında yer alan Türkiye hisse senetleri dünkü satış dalgasında yüzde 1.7 kayıpla en çok kaybettirenler arasında yer aldı. Yüksek betalı Türk lirası ve bankacılık hisseleri Türkiye varlıklarındaki satış dalgasında başı çekti." - İstanbul

»  »      Haber Yayın Tarihi : 29.01.2019 10:02 Kaynak: DHA

Borsa İstanbul, İstanbul, Ekonomi
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