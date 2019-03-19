Piyasalar – Bist100 Güne Yüzde 0.07 Artışla Başladı, Dolar 5.47 Lirada

–Borsa İstanbul Endeksi (BİST), güne yüzde 0.07 artışla 104 bin 664 puanda başladı.

–Borsa İstanbul Endeksi (BİST), güne yüzde 0.07 artışla 104 bin 664 puanda başladı. Endeks Salı günün günü yüzde 1.25 artışla 104 bin 594 puanda tamamlamıştı.



BİST Bankacılık Endeksi, yüzde 0.31 artışla 145 bin 100 puana yükseldi.



Tahvil bono piyasasında ise 10 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi ve iki yıllık gösterge tahvilin gösterge faizi bir değşim göstermeyerek sırasıyla yüzde 16.13 ve yüzde 18.56 düzeyindeler.



Erken işlemlerinde:



dolar en düşük 5.4634 lira ve en yüksek 5.4735 lirayı gördükten sonra, 5.47 – 5.48 lira aralığında,



euro en düşük 6.1961 lira ve en yüksek 6.2162 lirayı gördükten sonra, 6.21 – 6.22 lira aralığında,



sterlin en düşük 7.2443 lira ve en yüksek 7.2691 lirayı gördükten sonra 7.26 – 7.27 lira aralığında işlem görüyor.



İş Yatırım'ın "Piyasalar neyi fiyatlıyor?" başlıklı günlük piyasa bülteninde, Fed toplantısı öncesi iyimser havanın devam ettiği belirtildi ve şu değerlendirmeler yapıldı:



"Fed DOTS uzun vadeli tahminlerindeki düşüşü satın alan 10 yıllık ABD tahvil faizleri Ocak 2018'den beri gördüğü en düşük seviyelere geriledi. Kritik direncini kıran S&P 500 yüzde 4.0 yukarıdaki Ekim 2018 zirvesini hedefliyor.



"Risk iştahının güçlenmesine paralel Borsa İstanbul'da sert bir yükseliş görülüyor. Banka ve havayolu şirketlerindeki yabancı alımı ile Ocak 2018'den gelen düşen trendini (104 bin 500) kırdı. Hisse senedi piyasasındaki iyimserlik döviz ve tahvil piyasasına sınırlı ölçüde yansıdı. Merkez Bankası'nın Nisan ayında faiz indirimine başlaması endişesi ile Türk lirası Mart ayında halen en çok değer kaybeden para birimi. 2 yıllık DİBS faizleri gerilerken 10 yıllık faizlerin artması da Merkez Bankası'nın öngörülenden hızlı ve sert faiz indireceğini fiyatlıyor." - İstanbul

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