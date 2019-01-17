Piyasalar – Bist100 Güne Yüzde 0.09 Artışla Başladı

– Borsa İstanbul Endeksi (BİST100) güne yüzde 0.09 artışla 95 bin 499 puanda başladı.

– Borsa İstanbul Endeksi (BİST100) güne yüzde 0.09 artışla 95 bin 499 puanda başladı. Endeks Çarşamba gününü 95 bin 411 puanda tamamlamıştı.



BİST Bankacılık Endeksi yüzde 0.01 düşüşle 128 bin 445 puanda.



Tahvil bono piyasasında ise 10 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi ve iki yıllık gösterge tahvilin faizi bir değişim göstermeyerek sırasıyla yüzde 15.98 ve yüzde 18.22 düzeyindeler.



Erken işlemlerde;



- dolar en düşük 5.3375 lirayı ve en yüksek 5.3664 lirayı gördükten sonra 5.36 – 5.37 lira aralığında,



- euro en düşük 6.0840 lirayı ve en yüksek 6.1318 lirayı gördükten sonra 6.12 – 6.13 lira aralığında,



- sterlin en düşük 6.8680 lirayı ve en yüksek 6.9310 lirayı gördükten sonra 6.92 – 6.93 lira aralığında hareket ediyor.



Alnus Yatırım'ın "Bankalara nur yağıyor" başılıklı günlük piyasa bülteninde şu değerlendirmeler yapıldı;



Sekiz günde tüzde 6.6 yükselen BIST100 Endeksinde altın vuruş dün geldi ve ralli dokuzuncu gününde yüzde 2.40 artışla 95 bin 411 seviyesine ulaştı. Böylece BIST100'de dokuz günde yüzde 8.5 yükseliş geldi.



"Banka Endeksi dün yüzde 7.0 ile en çok artan Endeks oldu. Üstelik bu artış son zamanların en yüksek bankacılık endeksi artışı olarak tarihe geçti. Bankacılık Endeksi 2018 yılının ikinci yarısında 25 Temmuz'da yüzde 6.4, 19 Eylül'de yüzde 6.4, 24 Eylül'de yüzde 6.3, 8 Ekim'de yüzde 5.8, 1 Kasım'da yüzde 5.9 yükselmişti.



"Bankacılık Endeksinin son altı ayda tam 18 gün yüzde 3.0'ün üzerinde arttığını söylersek ne kadar ciddi bir yükseliş trendinde olduğu daha net ortaya çıkacaktır.



"Dünkü para girişinin nedeni, Merkez'in faizi değiştirmemesi ve faiz indirimini en az üç ay gündeme almayacağını ima etmesi oldu. Açıklamada, fiyat istikrarına yönelik risklerin devam ettiğini, enflasyon görünümünde belirgin bir iyileşme sağlanana kadar para politikasındaki sıkı duruşun korunacağını söyleyen TCMB, açıklamasıyla sıcak para girişini hızlandırdı. Lira dolar karşısında yüzde 1.5 ile en çok değer kazanan para oldu.



"Dünyada piyasalar, tıpkı 2018 başındaki gibi yıla iyimser başladılar. Çok ilginç bir şekilde getiriler bile neredeyse aynı oldu. MSCI World Ocak'ta yüzde 5.0 yükselmişti, bu ay şimdiden yüzde 4.4 oldu. ABD S&P 500 yüzde 5.3 yükselmişti şimdiden yüzde 4.4 oldu. BIST Banka Ocak'ta yüzde 10 yükselmişti, şimdiden yüzde 9.0 yükseldi. BIST 100 yüzde 3.6 yükselmişti, şimdiden yüzde 4.5 yükseldi." - İstanbul

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