Son Dakika Haberleri: Piyasalar – Bist100 Güne Yüzde 0.1 Artışla 101 Bin 820 Puanda Başladı

Piyasalar – Bist100 Güne Yüzde 0.1 Artışla 101 Bin 820 Puanda Başladı

1 saat önce

Borsa İstanbul Endeksi (BİST) güne yüzde 0.1 artışla 101 bin 820 puanda başladı.

Piyasalar – Bist100 Güne Yüzde 0.1 Artışla 101 Bin 820 Puanda Başladı, System.String[]
Borsa İstanbul Endeksi (BİST) güne yüzde 0.1 artışla 101 bin 820 puanda başladı. Endeks Salı gününü yüzd4 0.86 artışla 101 bin 721 puanda tamamladı.

BİST Bankacılık Endeksi, yüzde 0.03 düşüşle 134 bin 340 puana geriledi.

Tahvil bono piyasasında ise 10 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi ve iki yıllık gösterge tahvilin gösterge faizi bir değişim göstermeyerek sırasıyla yüzde 15.65 ve yüzde 18.70 düzeyindeler.

Erken işlemlerde:

dolar en düşük 5.4521 lira ve en yüksek 5.4646 lirayı gördükten sonra, 5.46 – 5.47 lira aralığında,

-euro en düşük 6.1536 lira ve en yüksek 6.17 lirayı gördükten sonra, 6.17 – 6.8 lira aralığında, 

sterlin en düşük 7.1256 lira ve en yüksek 7.1614 lirayı gördükten sonra 7.15 – 7.16 lira aralığında işlem görüyor.

İş Yatırım'ın "Risk iştahında toparlanma kalıcı mı?" başlıklı günlük piyasa bülteninde, küresel risk iştahının güçlenmeye devam ettiği beklirtildi ve şu değerlendirmeler yapıldı:

"Boeing hisselerinde devam eden sert satışlara rağmen Wall Street yükselişini sürdürüyor. Gelişmekte olan ülke hisse senetleri ve euro-tahvilleri güçlü bir seyir izliyor.

"Gelişmekte olan piyasalara para girişine paralel MSCI Türkiye bankaların önderliğinde yüzde 0.8 yükselerek yörüngeye döndü. Dün yaşanan yükselişe rağmen MSCI Türkiye Mart başından beri yüzde 5.0 kayıpla hala en çok kaybettiren endeksler arasında yer alıyor.

"ABD vadelileri ve Türk lirasındaki değer kaybına paralel Borsa İstanbul'un yüzde 0.3 civarında kayıpla açılmasını bekliyoruz. SPK'nın para piyasası fonlarıyla yaptığı değişiklik lira mevduat tabanını yüzde 1.5 büyüttüğü için bankalar açısından sınırlı pozitif olarak görülebilir." - İstanbul

»  »      Haber Yayın Tarihi : 13.03.2019 10:03 Kaynak: DHA

Borsa İstanbul, İstanbul, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Ekrem İmamoğlu, Yaptırdığı 80 Anketin Sonucunu Açıkladı Türbülansa Giren Uçakta Bulunan ABD'li Yolcu, THY'ye Dava Açtı

Halkalı-Gebze Banliyö Hattı'nın Ücret Tarifesi Belli Oldu Sıla Gençoğlu, Duruşma Sonrası Sessizliğini Bozdu: Her Şey Yalan Dolan
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.3.2019 11:34:55. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Piyasalar – Bist100 Güne Yüzde 0.1 Artışla 101 Bin 820 Puanda Başladı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]