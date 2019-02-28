Piyasalar – Bist100 Güne Yüzde 0.1 Artışla Başladı, Dolar 5.32 Lirada

–Borsa İstanbul Endeksi (BİST), güne yüzde 0.1 artışla 104 bin 247 puanda başladı.

–Borsa İstanbul Endeksi (BİST), güne yüzde 0.1 artışla 104 bin 247 puanda başladı. Endeks Çarşamba gününü yüzde 0.9 düşüşle 104 bin 141 puanda tamamlamıştı.



BİST Bankacılık Endeksi yüzde 0.17 artışla 135 bin 858 düzeyine yükseldi.



Tahvil bono piyasasında ise 10 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi ve iki yıllık gösterge tahvilin gösterge faizi bir değişim göstermeyerek sırasıyla yüzde 14.93 ve yüzde 18.76 düzeyinde.



ABD Merkez Bankası(Fed) Başkanı Jerome Powell, Temsilciler Meclisi Finansal Hizmetler Komitesi'nde yaptığı sunumda, Fed'in 4.0 trilyon dolar büyüklüğündeki bilançosunu daraltmayı bırakacağını belirtti. Powell "Bunun üzerinde çalıştık. Bilanço normalleştirmenin sona erdirilmesine gidecek bir yolu aydınlatacak planın ana çerçevesini yakında açıklayabileceğimizi umuyorum" dedi. "Bu yılın sonunda bilanço daraltmayı durduracak bir konumda olacağız" diyen Powell'ın verdiği bilgilere göre, halen 4.0 trilyon dolar dolayında olan bilanço büyüklüğünün GSYH'nın yüzde 16'sı veya 17'si oranına karşılık gelen 3.0 trilyon doların hafif üzerinde kalması bekleniyor.



Erken işlemlerde;



dolar en düşük 5.3082 lirayı ve en yüksek 5.3317 lirayı gördükten sonra 5.32 – 5.33 lira aralığında,



euro en düşük 6.0361 lirayı ve en yüksek 6.0778 lirayı gördükten sonra 6.06 – 6.07 lira aralığında,



sterlin en düşük 7.0709 lirayı ve en yüksek 7.1057 lirayı gördükten sonra 7.09 – 7.10 lira aralığında işlem görüyor.



Ahlatçı Analiz'in "Bugün, piyasalar Trump-Kim zirvesi ve ABD verilerine odaklanacak" başlıklı günlük piyasa bülteninde şu değerlendirmeler yapıldı:



"Yurtdışı gelişmeleri incelediğimizde, Almanya Merkez Bankası (BUBA) Başkanı Weidmann yaptığı değerlendirmede, ekonomik büyümde ivme kaybı konusunda tamamen kötümser olmaya neden olmadığını belirtirken para politikasının normalleşme sürecine kademli yaklaşımın olacağı ve birkaç yıl sürebileceğini belirtti.



"Euro Bölgesi'nde açıklanan İşletme ve Tüketici Anketi verisi Şubat ayında piyasa beklentisi hafif üzerinde 106.1 oldu. Euro Bölgesi'nde Tüketici Güveni Şubat ayında beklentilere paralel -7.4 düzeyinde gerçekleşti.



"ABD'de açıklanan Fabrika Siparişleri verisi Aralık ayında bir önceki aya göre beklentilerin altında yüzde 0.1 arttı. ABD'de açıklanan Askıdaki Konut Satışları verisi Ocak ayında bir önceki aya göre beklentilerin üzerinde yüzde 4.6 arttı. Fed Başkanı Jerome Powell ABD Temsilciler Meclisi Finansal Hizmetler Komitesi'nde yaptığı değerlendirmede, Başkan bilançonun büyüklüğünün Fed'in yükümlülüklerine göre belirleneceğini belirtirken Fed'in çok yakında bilanço normalleşme süreci ile ilgili bir açıklama yapabileceğini belirtti. Başkan, ayrıca Hükümetin sürdürülemez bir durumdaki mali politikasının uzun vadeli bir sorun oluşturabileceğini yönelik endişelerini ifade etti. ABD borsaları günü karmaşık tamamladı.



"Yurtiçi gelişmeleri incelediğimizde, TÜİK tarafından yayımlanan Ekonomik Güven Endeksi Şubat 2019 verilerine göre, Ekonomik güven endeksi Ocak ayında 78.5 iken, Şubat ayında yüzde 1.2 artarak 79.4 düzeyine yükseldi.



"Dün, yurtiçinde sakin veri akışı takip edilirken küresel piyasalarda dolarda yaşanan dalgalanma ile birlikte kurun fiyatlamalarda 5.2874 – 5.3220 geniş bant aralığında hareket ettiği ve günü 5.3102 düzeyi civarında tamamladığı görüldü.



"BİST-100 Endeksi günü yüzde 0.90 düşüş ile 104 bin 141 puandan tamamladı. Toplam işlem hacmi 7.1 milyar lira oldu. TCMB ağırlıklı ortalama fonlama maliyeti yüzde 24 civarında gerçekleşti." - İstanbul

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