Piyasalar – Bist100 Güne Yüzde 0.22 Artışla Başladı, Dolar 5.69 Lirada

– Borsa İstanbul
Endeksi (BİST100), Perşembe gününe yüzde 0.22 artışla 97 bin 227 puanda başladı. Endeks Çarşamba
gününü yüzde 1.14 düşüşle 97 bin 15 puanda tamamlamıştı.
BİST Bankacılık Endeksi, yüzde 0.31 artışla 130 bin 314 puanda.
Tahvil bono piyasasında ise 10 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi ve iki yıllık gösterge tahvilin gösterge faizi bir değişim göstermeyerek, yüzde 17.56 ve yüzde 21.25 düzeyindeler.
Erken işlemlerde:
dolar en düşük 5.6774 lira ve en yüksek 5.6994 lirayı gördükten sonra, 5.69 - 5.70 lira aralığında,
euro en düşük 6.4023 lira ve en yüksek 6.4406 lirayı gördükten sonra, 6.43 – 6.44 lira aralığında,
sterlin en düşük 7.4385 lira ve en yüksek 7.4720 lirayı gördükten sonra 7.46 – 7.47 lira aralığında işlem görüyor.
İş Yatırım'ın "Global hisse senedi rallisinde yorgunluk belirtileri" başlıklı günlük piyasa bülteninde yıla hızlı başlayarak son altı aylık dönemin en yükseğine ulaşan global hisse senedi piyasalarının son günlerde yorgunluk belirtileri gösterdiği belirtildi ve şu değerlendirmeler yapıldı:
"Dün akşam saatlerinde açıklanan FED tutanaklarından bir surpriz çıkmadı. Üyelerin çoğunluğu hale yıl sonuna kadar faizlerin aynı kalmasını bekliyor. Tutanaklarda ayrıca Avrupa
ekonomisindeki yavaşlamaya ve Brexit ile ilgili risklere değinilmiş. Avrupa Merkez Bankası
'nın dünkü toplantısında da benzer bir şekilde faizlerin yıl sonuna kadar değişmeyeceği mesajı yenilendi.
"Yurtiçinde ise dün açıklanan yapısal reform programında bir sürpriz çıkmadı. Alınacak önlemler arasında kamu bankalarına özel tertip bonolar şeklinde 28 milyar lira tutarında sermaye konulması, enerji ve gayrimenkul sektöründeki sorunlu kredilerin kurulacak fonlar tarafından alınmasının planlanması ve bankaların temettü dağıtımında sınırlandırmanın devam edecek olması dikkat çekiyor. Sermayelendirmenin kamu bankalarının sermaye yeterlik rasyolarını 250-300 baz puan arasında arttırabileceğini tahmin ediyoruz. Piyasalar açısından bundan sonrası için program ile ilgili detaylar ve uygulama önem kazanacak. Öte yandan İstanbul seçimlerine yapılan itirazlar ile ilgili YSK kararı da piyasaların merakla beklediği diğer bir gelişme. Bu sabah itibarı ile Asya
piyasaları çoğunlukla ekside işlem görürken lira düne göre yatay.