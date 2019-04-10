Piyasalar – Bist100 Güne Yüzde 0.27 Artışla Başladı, Dolar 5.68 Lirada

– Borsa İstanbul Endeksi (BİST100), Çarşamba gününe yüzde 0.27 artışla 98 bin 404 puanda başladı.

– Borsa İstanbul Endeksi (BİST100), Çarşamba gününe yüzde 0.27 artışla 98 bin 404 puanda başladı. Endeks Salı gününü yüzde 1.19 artışla 98 bin 135 puanda tamamlamıştı.



BİST Bankacılık Endeksi, yüzde 0.46 artışla 132 bin 285 puanda.



Tahvil bono piyasasında ise 10 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi ve iki yıllık gösterge tahvilin gösterge faizi bir değişim göstermeyerek, yüzde 17.43 ve yüzde 21.26 düzeyindeler.



Erken işlemlerde:



dolar en düşük 5.6776 lira ve en yüksek 5.6985 lirayı gördükten sonra, 5.68 - 5.69 lira aralığında,



euro en düşük 6.4006 lira ve en yüksek 6.4233 lirayı gördükten sonra, 6.40 – 6.41 lira aralığında,



sterlin en düşük 7.4173 lira ve en yüksek 7.4525 lirayı gördükten sonra 7.43 – 7.44 lira aralığında işlem görüyor.



İş Yatırım'ın "Reform yol haritası bekleniyor" başlıklı günlük piyasa bülteninde şu değerlendirmeler yapıldı:



"Bugün saat 11: 00 'de Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak, reform yol haritasını açıklayacak. Açıklanacak planda, enflasyonun düşürülmesi için yapılacak düzenlemeler (hal yasası), kamu bankalarının sermayelerinin güçlendirilmesi, vergi reformu, mali sıkılaştırılma ve sürdürülebilir büyüme ile ilgili atılacak adımların yer alması bekleniyor. Dün ABD endekslerinde gözlenen satışların ardından, büyüme endişeleri ile Asya endeksleri de bu sabah ekside seyrediyor.



"Günün geri kalanında reform programı ile ilgili detaylar, YSK'dan itirazlar ile ilgili gelebilecek değerlendirmeler piyasaların seyrinde etkili olabilir. Öte yandan, yurtdışı gündem de oldukça yoğun. Avrupa Merkez Bankası toplantısı ve Draghi'nin 15: 30 da yapacağı konuşma, ABD 'de akşam saat 9: 00 da açıklanacak FED toplantı tutanakları yurtdışı piyasaları etkileyebilecek önemli haber akışları."

Haber Yayın Tarihi : Kaynak: DHA

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