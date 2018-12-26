Son Dakika Haberleri: Piyasalar – Bist100 Güne Yüzde 0.32 Artışla Başladı, Dolar 5.29 Lirada

Piyasalar – Bist100 Güne Yüzde 0.32 Artışla Başladı, Dolar 5.29 Lirada

2 saat önce

– Borsa İstanbul Endeksi (BİST100), güne 0.32 artışla 91 bin 121 puanda başladı.

Piyasalar – Bist100 Güne Yüzde 0.32 Artışla Başladı, Dolar 5.29 Lirada, System.String[]
Borsa İstanbul Endeksi (BİST100), güne 0.32 artışla 91 bin 121 puanda başladı. Endeks Salı gününü yüzde 0.76 düşüşle 90 bin 829 puanda tamamlamıştı.

BIST Bankacılık Endeksi yüzde 0.38 artışla 117 bin 380 puana yükseldi.

Tahvil bono piyasasında ise 10 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi ve iki yıllık gösterge tahvilin faizi bir değişim göstermeyerek sırasıyla yüzde 16.47 ve yüzde 20.93 düzeyindeler.

Erken işlemlerde;

       - dolar en düşük 5.2754 lirayı ve en yüksek 5.3117 lirayı gördükten sonra 5.29 – 5.30 lira aralığında,

       - euro en düşük 6.0189 lirayı ve en yüksek 6.0626 lirayı görükten sonra 6.04 – 6.05 lira aralığında ve

       - sterlin en düşük 6.6751 lirayı ve en yüksek 6.7418 lirayı gördükten sonra 6.72 – 6.73 lira aralığında hareket ediyor.

İş Yatırım'ın "Piyasalarda sular durulmuyor…" başlıklı günlük piyasa bülteninde Noel tatili nedeniyle işlem hacminin düştüğü piyasalarda sert hareketler görüldüğü belirtildi ve şu değerlendirmeler yapıldı:

"Dünkü yüzde 5.0'lik düşüşün ardından bu sabah artıda seyreden Japonya hisse senedi piyasaları tekrar yüzde 2.0 civarında eksiye dönmüş durumda. Trump'ın ABD Hazine bakanı ve Fed'e güvendiğini açıklamasının ABD vadelilerindeki gerilemeyi durdurmadığı görülüyor. Yurtiçi ve yurtdışında önemli bir haber akışı olmadığı günde BIST'de yatay hacimsiz bir açılış bekliyoruz. Günün geri kalanında gözler yurtdışı endekslerde olacak.

"Dün asgari ücret tespit komisyonu 2019 yılına ait asgari ücret miktarını nette 2020 lira olarak açıkladı. Böylece, yaklaşık 7 milyon çalışanı ilgilendiren asgari ücret önceki yıla göre yüzde 26.05 artmış oldu. Geçmiş yıl örneklerine (bazı istisna yıllar hariç) bakıldığında asgari ücrete genelde büyüme + enflasyon kadar zam yapıldığı görülüyor. Dolayısıyla yüzde 26.5'lik zammın beklentilerin sınırlı oranda üzerinde olduğunu düşünüyoruz.

"Ücret artışının büyümedeki yavaşlamayı da dikkate alarak, 2019 enflasyonu üzerindeki etkisini yüzde 1.0 civarında olacağını tahmin etmekteyiz. Konut ve küçük işletmeler için dün akşam açıklanan yüzde 10'luk doğal gaz ve elektrik fiyatlarındaki indirimin, enflasyon üzerinde yüzde 0.4 puanlık aşağı yönlü etki yapmasını tahmin ediyoruz." - İstanbul

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.12.2018 10:01 Kaynak: DHA

Borsa İstanbul, İstanbul, Ekonomi
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