Son Dakika Haberleri: Piyasalar – Bist100 Güne Yüzde 0.34 Artışla Başladı, Dolar 5.32 Lirada

Piyasalar – Bist100 Güne Yüzde 0.34 Artışla Başladı, Dolar 5.32 Lirada

1 saat önce

– Borsa İstanbul Endeksi (BİST), güne yüzde 0.34 artışla 102 bin 839 puanda başladı.

Piyasalar – Bist100 Güne Yüzde 0.34 Artışla Başladı, Dolar 5.32 Lirada, System.String[]
Borsa İstanbul Endeksi (BİST), güne yüzde 0.34 artışla 102 bin 839 puanda başladı. Endeks Perşembe gününü yüzde 0.51 artışla 102 bin 494 puanda tamamlamıştı.

BİST Bankacılık Endeksi yüzde 0.26 artışla 134 bin 415 puana yükseldi.

Tahvil bono piyasasında ise 10 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi ve iki yıllık gösterge tahvilin gösterge faizi bir değişim göstermeyerek sırasıyla, yüzde 15.37 ve yüzde 18.71 düzeyindeler.

Erken işlemlerde;

dolar en düşük 5.3156 lirayı ve en yüksek 5.3280 lirayı gördükten sonra 5.32 – 5.33 lira aralığında,

euro en düşük 6.0274 lirayı ve en yüksek 6.0495 lirayı gördükten sonra 6.04 – 6.05 lira aralığında,

sterlin en düşük 6.9310 lirayı ve en yüksek 6.9568 lirayı gördükten sonra 6.94 – 6.95 lira aralığında işlem görüyor.

İş yatırım'ın "Büyüme endişeleri tırmanıyor" başlıklı günlük piyasa bülteninde Dünya borsalarının beklentilerden zayıf gelen PMI verileri sonrasında yavaşlama endişeleri ile gerilediğine işaret edildi ve şu değerlendirmeler yapıldı:

" ABD, Avrupa ve Japonya ekonomilerinin eşanlı olarak yavaşlaması küresel büyüme beklentilerini aşağı çekerek hisse fiyatlarını baskıladı.

"ABD - Çin görüşmelerinde Çin'in 30 milyar dolarlık ABD tarım ürünü almayı teklif etmesi piyasalardaki satış baskısını tersine çevirmekte yeterli olmadı. Teknoloji transferi, fikri mülkiyet, kur politikası gibi alanlarda uzlaşı sağlanamaması piyasaların iyi haberlere olumlu tepki vermesini engelliyor.

"Türkiye hisseleri Avrupa borsalarındaki satışlara rağmen banka hisselerindeki (yüzde 1.5) yükselişle günü yukarıda (yüzde 0.5) kapatmayı başardı. Ancak kapanışa doğru gelen kar satışları bugün için iyi bir görünüm vermiyor." - İstanbul

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.02.2019 10:04 Kaynak: DHA

Borsa İstanbul, İstanbul, Ekonomi
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