Piyasalar – Bist100 Güne Yüzde 0.45 Artışla Başladı, Dolar 5.46 Lirada

Borsa İstanbul Endeksi (BİST), haftanın son işlem gününe yüzde 0.45 artışla 102 bin 891 puanda başladı.

Borsa İstanbul Endeksi (BİST), haftanın son işlem gününe yüzde 0.45 artışla 102 bin 891 puanda başladı. Endeks Perşembe gününü 0.23 artışla 102 bin 432 puanda tamamlamıştı.



BİST Bankacılık Endeksi, yüzde 0.48 artışla 137 bin 868 puana yükseldi.



Tahvil bono piyasasında ise 10 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi ve iki yıllık gösterge tahvilin gösterge faizi sırasıyla yüzde 16.26 ve yüzde 18.94 düzeyindeler.



Erken işlemlerde:



dolar en düşük 5.4630 lira ve en yüksek 5.4767 lirayı gördükten sonra, 5.46 – 5.47 lira aralığında,



-euro en düşük 6.1760 lira ve en yüksek 6.2029 lirayı gördükten sonra, 6.19 – 6.20 lira aralığında,



sterlin en düşük 7.2305 lira ve en yüksek 7.2609 lirayı gördükten sonra 7.25 – 7.6 lira aralığında işlem görüyor.



İş Yatırım'ın "Piyasalarda Çin dopingi…" başlıklı günlük piyasa bülteninde küresel risk iştahının güçlenmeye devam ettiği belirtildi ve şu değerlendirmeler yapıldı:



"Çin ekonomisinin vergi indirimleriyle destekleneceği açıklamasını arkasına alan Asya borsaları ve ABD vadelilerinde yukarı yönlü seyir devam ediyor.



"Trump - Xi toplantısının en erken Nisan ayında yapılabileceği açıklamasının piyasalarda yarattığı negatif etki sınırlı ve geçici oldu. 2820 seviyesindeki direncini deneyen S&P 500 vadelileri Ekim 2018'de gördüğü 2940 zirvesinin %5 aşağısında işlem görüyor.



"Yükselişin devam etmesi durumunda Borsa İstanbul'un önündeki ilk direnç seviyeleri olarak 103 bin ve 103 bin 500 seviyeleri öne çıkıyor.



"Ancak lirada ve 10 yıllık devlet tahvillerde devam eden satış baskısı yükselişin sağlıklı bir temele oturmasını zorlaştırıyor.



"Faaliyet karlılığı güçlü ve 2019 hedefleri cesaret verici olan Mavi hisselerinin endeksi yenmeye devam etmesini bekliyoruz. Ancak hisse sene başından beri endeksi yüzde 15 yendiği için olası kar satışına karşı dikkatli olmak lazım." - İstanbul

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