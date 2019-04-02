Piyasalar – Bist100 Güne Yüzde 0.5 Düşüşle Başladı, Dolar 5.56 Lirada

– Borsa İstanbul
Endeksi (BİST100), güne yüzde 0.5 düşüşle 93 bin 635 puanda başladı. Endeks Pazartesi gününü yüzde 0.34 artışla 94 bin 101 puanda tamamlamıştı.
BİST Bankacılık Endeksi, 125 bin 277 puanda.
Tahvil bono piyasasında ise 10 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi ve iki yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi bir değişmedi; sırasıyla yüzde 17.49 ve yüzde 21.08 düzeyindeler.
Dolar küresel ekonominin zayıfladığına ilişkin sinyallerin azalmasının yanında, ABD
Hazine tahvil getirilerinin bir yıldan uzun bir sürenin en düşük düzeylerinden yükselişe geçmesine bağlı olarak değer kazandı. Yatırımcıların küresel ekonomide yavaşlama kaygılarıyla yüzde 2.34'e kadar gerileyen ABD'nin 10 yıl vadeli Hazine tahvilinin getirisi yüzde 2.495'e döndü. Küresel piyasalarda, doların euro, yen, sterlin, Kanada
Doları, İsveç
Kronu ve İsviçre
Frangı karşısındaki sepet kur değerini ifade eden dolar endeksi yüzde 0.2 artarak yükseldiği 97.392'den 97.336 düzeyine çekildi.
Erken işlemlerde
dolar en düşük 5.4622 lira ve en yüksek 5.5915 lirayı gördükten sonra, 5.56 - 5.57 lira aralığında,
euro en düşük 6.1350 lira ve en yüksek 6.2816 lirayı gördükten sonra, 6.24 – 6.25 lira aralığında,
sterlin en düşük 7.1583 lira ve en yüksek 7.3243 lirayı gördükten sonra 7.28 – 7.29 lira aralığında işlem görüyor.
iş Yatırım'ın "Küresel risk iştahı güçlü, ama…" başlıklı günlük piyasa bülteninde küresel piyasaların ABD önderliğinde yükselmeye devam ettiği belirtildi ve şu değerlendirmeler yapıldı:
"2017 Aralık
ayından beri gördüğü en düşük seviyeden dönen ABD ISM verisi ve Şubat ayından beri yükselen Çin
PMI verisi dünya borsalarındaki yükselişin devam edebileceğine işaret ediyor.
"Yerel seçim sürprizini hazmetmeye çalışan Türkiye
varlıklarında karışık bir seyir görüyoruz. Türk lirasının değer kazancını (yüzde 1.4) arkasına alan MSCI Türkiye (yüzde 3.0) ve 10 yıllık tahvillerde (yüzde 3.0) güçlü bir yükseliş görüyoruz. Ancak yüzde 300 seviyelerinin aşan Londra
swap faizleri halen normalleşemediğimizi gösteriyor.
"Arizona'da Türk pilotlarının denem yapması için kullanılacak iki F-35 jetinin tesliminin ertelenmesi ABD - Türkiye inatlaşmasının devam ettiğini göstererek kısa vadede piyasayı baskılayabilir."