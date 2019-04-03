Son Dakika Haberleri: Piyasalar – Bist100 Güne Yüzde 0.67 Artışla Başladı, Dolar 5.59 Lirada

Piyasalar – Bist100 Güne Yüzde 0.67 Artışla Başladı, Dolar 5.59 Lirada

1 saat önce

– Borsa İstanbul Endeksi (BİST100), Çarşamba gününe yüzde 0.67 artışla 94 bin 159 puanda başladı.

Piyasalar – Bist100 Güne Yüzde 0.67 Artışla Başladı, Dolar 5.59 Lirada, System.String[]
Borsa İstanbul Endeksi (BİST100), Çarşamba gününe yüzde 0.67 artışla 94 bin 159 puanda başladı. Endeks Salı gününü yüzde 0.6 düşüşle 93 bin 533 puanda tamamlamıştı.

BİST Bankacılık Endeksi, yüzde 1.04 artışla 123 bin 870 puanda.

Tahvil bono piyasasında ise 10 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 0.51 düşüşle yüzde 17.4 düzeyine, iki yıllık gösterge tahvilin gösterge yüzde 0.38 düşüşle yüzde 21düzeyine geriledi.

Erken İşlemlerde:

dolar en düşük 5.5759 lira ve en yüksek 5.6256 lirayı gördükten sonra, 5.59 - 5.60 lira aralığında,

euro en düşük 6.2669 lira ve en yüksek 6.3216 lirayı gördükten sonra, 6.28 – 6.29 lira aralığında,

sterlin en düşük 7.3429 lira ve en yüksek 7.4085 lirayı gördükten sonra 7.38 – 7.39 lira aralığında işlem görüyor.

İş Yatırım'ın "Dünyanın gerisinde kalıyoruz…" başlıklı günlük piyasa bülteninde küresel piyasaların ABD önderliğinde yükselmeye devam ettiği belirtildi ve şu değerlendirmeler yapıldı:

"ABD - Çin ticaret görüşmelerinde önemli sorunların giderildiğine yönelik Financial Times haberi ve beklentilerden güçlü gelen Çin PMI verisi sonrası ABD vadelileri ve Asya borsaları yükselmeye devam ediyor.

"Türkiye varlıkları dünyadan negatif ayrışmaya devam ediyor. Londra swap piyasasında likiditenin artmasına paralel faizler normalleşti. Ama Türk lirası üzerinde devam eden baskı ve son yarım saate gelen satışlarla yüzde 2.9 değer kaybeden MSCI Türkiye endeksi piyasaların halen kırılgan olduğunu gösteriyor.

"Sabah ilk işlemlerde Türk lirasının değer kazanması da Borsa İstanbul'da pozitif bir seyre işaret ediyor. Ancak dün kapanışa doğru gelen yabancı satışları ve aracı kurum bazında işlemlerin dağılımı yükselişin devamını şüpheli bakiye yapıyor."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.04.2019 09:59 Kaynak: DHA

Ekonomi
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