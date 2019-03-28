Piyasalar – Bist100 Güne Yüzde 0.73 Düşüşle Başladı, Dolar 5.46 Lirada

– Borsa İstanbul Endeksi (BİST100), Perşembe gününe yüzde 0.73 düşüşle 91 bin 181 puanda başladı.

– Borsa İstanbul Endeksi (BİST100), Perşembe gününe yüzde 0.73 düşüşle 91 bin 181 puanda başladı. Endeks Çarşamba gününü yüzde 5.67 düşüşle 91 bin 855 puanda tamamlamıştı.



BİST Bankacılık Endeksi, yüzde 0.02 düşüşle 117 bin 508 puanda.



Tahvil bono piyasasında ise 10 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi ve iki yıllık gösterge tahvilin gösterge faizi bir değişim göstermeyerek sırasıyla yüzde 18.21 ve yüzde 21.34 düzeyindeler.



Erken İşlemlerde:



dolar en düşük 5.3217 lira ve en yüksek 5.4707 lirayı gördükten sonra, 5.46 - 5.47 lira aralığında,



-euro en düşük 5.9581 lira ve en yüksek 6.3960 lirayı gördükten sonra, 6.30 – 6.31 lira aralığında,



sterlin en düşük 7.0735 lira ve en yüksek 7.3736 lirayı gördükten sonra 7.33 – 7.34 lira aralığında işlem görüyor.



İş Yatırım'ın Swap savaşları - Pirus Zaferi…" başlıklı günlük piyasa bülteninde, küresel risk iştahındaki toparlanma uzun sürmediği belirtildi ve şu değerlendirmeler yapıldı:



"Yavaşlama işaretlerinin artması ve kısa vadede Fed'in faiz indirmeyeceği sinyalleri üzerine Wall Street'ten başlayarak dünyaya yayılan kar satışları görülüyor.



"Türkiye varlıklarındaki satış dalgası sertleşiyor. Swap faizlerini artırarak Türk lirasına karşı yapılan saldırı durduruldu. Ancak elde edilen başarı hisseden, tahvile, CDS'e tüm Türkiye varlıklarında yıkıcı kayıplar pahasına elde edilen bir Pirus zaferine benziyor.



"ABD vadeliler ve Asya borsalarındaki satış baskısına paralel Borsa İstanbul'da satıcılı bir açılış bekliyoruz. Kısa vadede swap piyasasında yüzde 1000'i aşan faizler nedeniyle Türkiye varlıklarında satış baskısı sürebilir.



"Ancak bu durum sürdürülebilir bir denge değil. Yerel seçimler sonrasında ekonominin siyasetin önüne geçmesiyle birlikte, swap faizlerinin normalleştiği, Türk lirasının sınırlı boyutta değer kaybettiği, Türkiye varlıklarının dolar bazında değer kazandığı yeni bir dengeye ulaşabiliriz."

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