Piyasalar – Bist100 Güne Yüzde 1.01 Artışla Başladı, Dolar 5.65 Lirada

– Borsa İstanbul Endeksi (BİST100), Salı gününe yüzde 1.01 artışla 97 bin 956 puanda başladı.

– Borsa İstanbul Endeksi (BİST100), Salı gününe yüzde 1.01 artışla 97 bin 956 puanda başladı. Endeks Pazartesi gününü yüzde 1.83 artışla 96 bin 978 puanda tamamlamıştı.



BİST Bankacılık Endeksi, yüzde 2.04 artışla 132 bin 921 puanda.



Tahvil bono piyasasında ise 10 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi ve iki yıllık gösterge tahvilin gösterge faizi bir değişim göstermeyerek, yüzde 17.49 ve yüzde 21.28 düzeyindeler.



Erken işlemlerde:



dolar en düşük 5.6440 lira ve en yüksek 5.7046 lirayı gördükten sonra, 5.65 - 5.66 lira aralığında,



euro en düşük 6.3602 lira ve en yüksek 6.4329 lirayı gördükten sonra, 6.37 – 6.38 lira aralığında,



sterlin en düşük 7.3824 lira ve en yüksek 7.4562 lirayı gördükten sonra 7.40 – 7.41 lira aralığında işlem görüyor.



Ahlatçı Yatırım'ın "Küresel piyasalarda risk iştahının seyri fiyatlamalar üzerinde etkili olmaya devam ediyor…" başlıklı günlük piyasa bülteninde şu değerlendirmeler yapıldı:



"Yurtdışı gelişmeleri incelediğimizde, Almanya'da açıklanan Ticaret Dengesi verisi Şubat ayında beklentilerin üzerinde 18.7 milyar Euro fazla verdi. Euro Bölgesi'nde açıklanan Sentix Yatırımcı Güveni verisi Nisan ayında -0.3 oldu. Açıklanan Sentix Yatırımcı Güveni verisi Nisan ayı verisi son beş ayın en yüksek seviyesi olarak gerçekleşirken verinin hala negatif bölgede olduğu görülüyor. İngiltere Merkez Bankası tarafından yayımlanan Enflasyon Anketi verilerine göre, 12 aylık enflasyon beklentisi yüzde 3.2, 24 aylık enflasyon beklentisi yüzde 2.9 ve 5 yıllık enflasyon beklentisi yüzde 3.4 olarak kaydedildi. ABD'de açıklanan Fabrika Siparişleri verisi Şubat ayında bir önceki aya göre beklentilere paralel düşüş gösterdi ve yüzde -0.5 oldu. ABD borsalarıgünü karmaşık tamamladı.



"Yurtiçi gelişmeleri incelediğimizde, resmi olmayan haber akışlarına göre, TCMB yerel bankalar ile Swap'ta lira faizini yüzde 25.5'ten yüzde 24'e düşürdüğü açıklandı. TCMB ara verdiği bir hafta vadeli repo ihalelerine tekrar başladığı ifade edilirken, bankanın dün, 15 Nisan vadeli ve 16 milyar lira tutarlı miktar bazlı yöntemiyle repo ihalesi açtığı belirtildi. Haftanın ilk işlem gününde, lirada yaşanan negatif ayrışma sonrasında kurun fiyatlamalarda 5.6260-5.7284 bant aralığında hareket ettiği ve günü 5,6865 seviyeleri civarında tamamladığı görüldü. BİST-100 Endeksi günü yüzde 1.83 düşüş ile 96 bin 978 puandan tamamladı. TCMB ağırlıklı ortalama fonlama maliyeti dün, yüzde 25.18 düzeyinde gerçekleşti."

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