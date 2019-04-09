Piyasalar – Bist100 Güne Yüzde 1.59 Artışla Devam Ediyor, Dolar 5.66 Lirada"

– Güne yüzde 1.01 artışla 97 bin 956 puanda başlayan Borsa İstanbul
Endeksi (BİST100), gün içinde en düşük 97 bin 957 puanı ve en yüksek 98 bin 748 puanı gördükten sonra yüzde 1.59 artışla 98 bin 524 puanda.
BİST Bankacılık Endeksi, gün içinde en düşük 132 bin 484 puanı ve en yüksek 133 bin 802 puanı gördükten sonra yüzde 2.23 artışla 133 bin 166 puanda.
Tahvil bono piyasasında ise 10 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 0.34 düşüşle yüzde 17.43 düzeyine gerilerken,iki yıllık gösterge tahvilin gösterge faizi bir değişim göstermeyerek, yüzde 21.28 düzeyinde sabit kaldı.
Gün ortası işlemlerinde:
dolar en düşük 5.6440 lira ve en yüksek 5.7046 lirayı gördükten sonra, 5.66 - 5.67 lira aralığında,
euro en düşük 6.3602 lira ve en yüksek 6.4329 lirayı gördükten sonra, 6.39 – 6.40 lira aralığında,
sterlin en düşük 7.3824 lira ve en yüksek 7.4562 lirayı gördükten sonra 7.43 – 7.44 lira aralığında işlem görüyor. - Ediyor