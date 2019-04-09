Son Dakika Haberleri: Piyasalar – Bist100 Güne Yüzde 1.59 Artışla Devam Ediyor, Dolar 5.66 Lirada"

Piyasalar – Bist100 Güne Yüzde 1.59 Artışla Devam Ediyor, Dolar 5.66 Lirada"

1 saat önce

– Güne yüzde 1.01 artışla 97 bin 956 puanda başlayan Borsa İstanbul Endeksi (BİST100), gün içinde en düşük 97 bin 957 puanı ve en yüksek 98 bin 748 puanı gördükten sonra yüzde 1.59 artışla 98 bin 524 puanda.

Piyasalar – Bist100 Güne Yüzde 1.59 Artışla Devam Ediyor, Dolar 5.66 Lirada
– Güne yüzde 1.01 artışla 97 bin 956 puanda başlayan Borsa İstanbul Endeksi (BİST100), gün içinde en düşük 97 bin 957 puanı ve en yüksek 98 bin 748 puanı gördükten sonra yüzde 1.59 artışla 98 bin 524 puanda.

BİST Bankacılık Endeksi, gün içinde en düşük 132 bin 484 puanı ve en yüksek 133 bin 802 puanı gördükten sonra yüzde 2.23 artışla 133 bin 166 puanda.

Tahvil bono piyasasında ise 10 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 0.34 düşüşle yüzde 17.43 düzeyine gerilerken,iki yıllık gösterge tahvilin gösterge faizi bir değişim göstermeyerek, yüzde 21.28 düzeyinde sabit kaldı.

Gün ortası işlemlerinde:

dolar en düşük 5.6440 lira ve en yüksek 5.7046 lirayı gördükten sonra, 5.66 - 5.67 lira aralığında,

euro en düşük 6.3602 lira ve en yüksek 6.4329 lirayı gördükten sonra, 6.39 – 6.40 lira aralığında,

sterlin en düşük 7.3824 lira ve en yüksek 7.4562 lirayı gördükten sonra 7.43 – 7.44 lira aralığında işlem görüyor. - Ediyor

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.04.2019 12:07 Kaynak: DHA

Ekonomi
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Dolarda Hareketli Anlar Yaşanıyor! İşte Güncel Rakamlar Pazar ve Markette Fiyatlar Artınca Tüketici Online Alışverişe Yöneldi Yasak Olmasına Rağmen İnternetten Atmaca Satılıyor! Cezası 10 Bin Lira Dolar ve Euro Günü Nasıl Kapattı! İşte Son Durum
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.4.2019 13:35:32. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Piyasalar – Bist100 Güne Yüzde 1.59 Artışla Devam Ediyor, Dolar 5.66 Lirada"
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]