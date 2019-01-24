Son Dakika Haberleri: Piyasalar- Bist100 Günlük Yüzde 1.44 Arttı, Euro 6 Liranın Altına İndi

Piyasalar- Bist100 Günlük Yüzde 1.44 Arttı, Euro 6 Liranın Altına İndi

41 dakika önce

– Borsa İstanbul Endeksi (BİST100), gün içinde en düşük 100 bin 315 puanı ve en yüksek 101 bin 720 puanı gördükten sonra, günü yüzde 1.63 artışla 101 bin 774 puandan kapattı.

Piyasalar- Bist100 Günlük Yüzde 1.44 Arttı, Euro 6 Liranın Altına İndi, System.String[]
Borsa İstanbul Endeksi (BİST100), gün içinde en düşük 100 bin 315 puanı ve en yüksek 101 bin 720 puanı gördükten sonra, günü yüzde 1.63 artışla 101 bin 774 puandan kapattı.

Tahvil bono piyasasında ise 10 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 1.08 düşüşle yüzde 15.62 düzeyine gerilerken, iki yıllık gösterge tahvilin faizi bir değişim göstermeyerek yüzde 18.20 düzeyinde.

Euro, Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Mario Draghi'nin, ekonomik verilerin beklenenden daha zayıf olduğunu,  korumacı politikaların Euro Bölgesi'nde ekonomik büyümeyi baskılama ihtimali olduğunu ve Brexit'e dair belirsizliklerin hisse senedi piyasalarında oynaklığa sebep olduğunu açıklamasıyla, dolar karşısında yüzde 0.56 değer kaybetti. Dolar, küresel büyüme, ABD'de hükümetin kapalı olması ve ABD- Çin arasındaki henüz çözüme kavuşturulmamış ticaret gerilimine yönelik endişelerin etkisiyle baskı altında kalmaya devam ediyor.

Gün sonu işlemlerinde;

       - dolar en düşük 5.2565 lirayı ve en yüksek 5.2991 lirayı gördükten sonra 5.26 – 5.27 lira aralığında,

       - euro en düşük 5.9810 lirayı ve en yüksek 6.0453 lirayı gördükten sonra 5.98 – 5.99 lira aralığında,

       - sterlin en düşük 6. 8705 lirayı ve en yüksek 6. 9392 lirayı gördükten sonra 6.86 – 6.87 lira aralığında hareket ediyor. - İstanbul

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.01.2019 06:18 Kaynak: DHA

Borsa İstanbul, İstanbul, Ekonomi
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Borsa İstanbul Dünyanın En Fazla Kazandıran Piyasası Oldu Binali Yıldırım, TBMM Başkanlığı'ndan İstifa Edecek

Çocuk İstismarında Acı Tablo! HDP'den İstanbul ve Ankara İçin İddialı Çıkış: Bu Seçimin Kaderini Biz Belirleyeceğiz
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.1.2019 18:59:26. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Piyasalar- Bist100 Günlük Yüzde 1.44 Arttı, Euro 6 Liranın Altına İndi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]