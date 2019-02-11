Piyasalar – Bist100 Günlük Yüzde 1.84 Arttı, Dolar 5.26 Lirada

– Haftaya yüzde 0.82 artışla 103 bin 287 puanda başlayan Borsa İstanbul Endeksi (BİST), sabah işlemlerinde en düşüşk 103 bin 280 puanı ve en yüksek 104 bin 371 puanı gördükten sonra, gün ortasında yüzde 1.84 artışla 104 bin 335 puanda.

– Haftaya yüzde 0.82 artışla 103 bin 287 puanda başlayan Borsa İstanbul Endeksi (BİST), sabah işlemlerinde en düşüşk 103 bin 280 puanı ve en yüksek 104 bin 371 puanı gördükten sonra, gün ortasında yüzde 1.84 artışla 104 bin 335 puanda.



BİST Bankacılık Endeksi yüzde 2.69 artışla 137 bin 611 puana yükseldi.



Tahvil bono piyasasında ise 10 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi ve iki yıllık gösterge tahvilin gösterge faizi bir değişim göstermeyerek sırasıyla yüzde 14.58 ve yüzde 18.37 düzeyinde.



Gün ortası işlemlerinde;



dolar en düşük 5.2413 lirayı ve en yüksek 5.2713 lirayı gördükten sonra 5.26 – 5.27 lira aralığında,



euro en düşük 5.9375 lirayı ve en yüksek 5.9668 lirayı gördükten sonra 5.96 – 5.97 lira aralığında,



sterlin en düşük 6.7777 lirayı ve en yüksek 6.8147 lirayı gördükten sonra 6.81 – 6.82 lira aralığında işlem görüyor.



Alnus Yatırım'ın "İmparatorun Gücü Adına" başlıklı günlük piyasa bülteninde şu değerlendirme yapıldı:



"Japon tarihine göre 'Güneş Tanrıçası Amaterasu' torunu Niningi'yi Japonya'ya göndermiş ve Niningi'nin torunu Jimmu Tenno ilk Japon İmparatoru olarak, MÖ. 660 yılında -2019'da 11 Şubat'a denk gelen ay takvimi gününde- tahta geçerek devletin ilk idare sistemini kurmuş ve o tarihten bu güne kadar imparatorluk hep aynı ailede kalmıştır. Bu nasıl olmuş derseniz, 1600 lü yıllara kadar Japonya dünyaya kapalı bir ada ülkesiydi. Güçlendikçe emperyal olmuş ve Çin'in içlerine ve Avustralya'ya kadar büyümüş. Günümüze kadar 125 Japonya İmparatoru mevcut olmuştur. Jimmu Tenno tanrısal bir soydan geldiği ve ondan sonra gelen İmparatorlar onun torunu olduğu için, günümüze kadar ulaşmış tüm Japon İmparatorları 'Tanrı' statüsünde görülmüştür. Japonya'yı oluşturan bireyler ve Japon toplumu bir 'aile' olarak kabul edilmektedir. Japonya İmparatoru tüm Japonya'nın 'baba'sıdır. 1926'dan 1989'a kadar 63 yıl boyunca Japonya'yı yöneten Hirohito, 2. Dünya Savaşı'nı kaybedince ABD tarafından görevden alınmamış ama 'tanrı' olması yasaklanmıştır. O zamandan beri İmparator, yasama yetkisi içinde törensel bir statü oldu. Bugün, Japonya 'İlk imparatorun tahta çıkışının' yıldönümü nedeniyle tatil.



"1782'de mevcut kralı darbe ile indiren ve 1.Rama ismini alan Tayland Kral'ının soyu da halen devam ediyor. 1932'de Parlamenter monarşiye geçen ülkede bir çok darbe olsa da Taksin Şinavatra 2001 seçimlerden galip çıkmış ve başarılı bir dönem geçirirken 2006'da darbe ile indirilmiştir. Sarı ve Kırmızı gömleklilerin karşılıklı büyük gösterileri ile ülke zor bir dönemden geçti. 22 Mayıs 2014'de ordu bir daha yönetime el koydu. Tayland Genelkurmay Başkanı Prayuth Chan-ocha, askeri yönetimde kalmaya devam ederken seçime gitmeye ve başbakan adayı olmaya karar verdi. Seçim önümüzdeki ay 24 Martta yapılacak. ve inanılmaz bir şey oldu: Ekim 2016'da ölen Kral Bhumibol Adulyadej'in en büyük çocuğu, şimdiki Kral Maha Vajiralongkorn'ın ablası olan 67 yaşındaki Prenses Ubolratana cunta liderine karşı bir partinin başbakan adayı oldu. Dünya tarihinde ilk kez görülüyormuş: Soydan gelen kraliyet kimliği yerine halkın seçimi yarışına giren biri. Taksin'in arkadaşı olduğu bilinen prensesi engellemek için çabalar dikkat çekiyor. Tayland Bahtı Cuma günü dolar karşısında yüzde 1.5 değer kaybetti. Gerçi bunda Aralık FED toplantısından beri yüzde 5.0 değer kazanmasının kar satışı da denilebilir.



"Bugün ve yarın gündem zayıf. Ama bizde borsanın bir haftadır 102 bin altına 103 bin 500 üstüne çıkmadığı dönem sona erecek gibi. Cuma günkü S&P kararı öncesinde yukarı yönlü gitme isteği artabilir." - İstanbul

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