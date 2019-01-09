Son Dakika Haberleri: Piyasalar – Bist100 Günü 91 Bin Puan Düzeyinde Tamamladı, Dolar 5.45 Lirada

Piyasalar – Bist100 Günü 91 Bin Puan Düzeyinde Tamamladı, Dolar 5.45 Lirada

1 saat önce

– Güne yüzde 0.37 artışla 91 bin 321 puanda başlayan Borsa İstanbul Endeksi (BİST100), en düşük 90 bin 591 puanı ve en yüksek 91 bin 419 puanı gördükten sonra, günü yüzde 0.04 artışla 91 bin 59 puanda tamamladı.

Piyasalar – Bist100 Günü 91 Bin Puan Düzeyinde Tamamladı, Dolar 5.45 Lirada, System.String[]
– Güne yüzde 0.37 artışla 91 bin 321 puanda başlayan Borsa İstanbul Endeksi (BİST100), en düşük 90 bin 591 puanı ve en yüksek 91 bin 419 puanı gördükten sonra, günü yüzde 0.04 artışla 91 bin 59 puanda tamamladı.

BIST Bankacılık Endeksi yüzde 1.93 düşüşle 114 bin 584 puana geriledi.

Tahvil bono piyasasında ise 10 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 0.30 düşüşle yüzde 16.75'e, iki yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 0.61 düşüşle yüzde 19.55'e çekildi.

Gün sonu işlemlerinde;

       - dolar en düşük 5.4627 lirayı ve en yüksek 5.5461 lirayı gördükten sonra 5.45 – 5.46 lira aralığında,

       - euro en düşük 6.2501 lirayı ve en yüksek 6.3581 lirayı gördükten sonra 6.29 – 6.30 lira aralığında,

       - sterlin en düşük 6.9553 lirayı ve en yüksek 7.0690 lirayı gördükten sonra 6.97 – 6.98 lira aralığında hareket ediyor. - İstanbul

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.01.2019 06:05 Kaynak: DHA

Borsa İstanbul, İstanbul, Ekonomi
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