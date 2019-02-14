Son Dakika Haberleri: Piyasalar - Bist100 Günü Yüzde 0.48 Artışla Tamamladı, Dolar 5.30 Lirada

Piyasalar - Bist100 Günü Yüzde 0.48 Artışla Tamamladı, Dolar 5.30 Lirada

54 dakika önce

– Güne yüzde 0.27 artışla 101 bin 923 puanda başlayan Borsa İstanbul Endeksi (BİST100), en düşük 100 bin 750 puanı ve en yüksek 102 bin 646 puanı gördükten sonra, günü yüzde 0.48 artışla 102 bin 130 puanda tamamladı.

Piyasalar - Bist100 Günü Yüzde 0.48 Artışla Tamamladı, Dolar 5.30 Lirada, System.String[]
– Güne yüzde 0.27 artışla 101 bin 923 puanda başlayan Borsa İstanbul Endeksi (BİST100), en düşük 100 bin 750 puanı ve en yüksek 102 bin 646 puanı gördükten sonra, günü yüzde 0.48 artışla 102 bin 130 puanda tamamladı.

BİST Bankacılık Endeksi yüzde 1.15 artışla 134 bin 131 puanda.

Tahvil bono piyasasında ise 10 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 1.62 artışla yüzde 15.04 düzeyine ve iki yıllık gösterge tahvilin gösterge faizi yüzde 0.32 artışla yüzde 18.53 düzeyine yükseldi.

Gün sonu işlemlerinde;

dolar en düşük 5.2639 lirayı ve en yüksek 5.3238 lirayı gördükten sonra 5.30 – 5.31 lira aralığında,

euro en düşük 5.9446 lirayı ve en yüksek 6.0130 lirayı gördükten sonra 6.0 – 6.01 lira aralığında,

sterlin en düşük 6.7853 lirayı ve en yüksek 6.8408 lirayı gördükten sonra 6.80 – 6.81 lira aralığında işlem görüyor. - İstanbul

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.02.2019 06:20 Kaynak: DHA

Borsa İstanbul, İstanbul, Ekonomi
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