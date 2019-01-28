Son Dakika Haberleri: Piyasalar- Bist100 Günü Yüzde 0.5 Düşüşle Kapattı

Piyasalar- Bist100 Günü Yüzde 0.5 Düşüşle Kapattı

51 dakika önce

– Güne yüzde 0.02 artışla 101 bin 822 puanda başlayan Borsa İstanbul Endeksi (BİST100) gün içinde en düşük 101 bin 314 puanı ve en yüksek 102 bin 807 puanı gördükten sonra, yüzde 0.5 düşüşle 101 bin 289 puanda kapandı.

Piyasalar- Bist100 Günü Yüzde 0.5 Düşüşle Kapattı, System.String[]
– Güne yüzde 0.02 artışla 101 bin 822 puanda başlayan Borsa İstanbul Endeksi (BİST100) gün içinde en düşük 101 bin 314 puanı ve en yüksek 102 bin 807 puanı gördükten sonra, yüzde 0.5 düşüşle 101 bin 289 puanda kapandı.

BİST Bankacılık Endeksi yüzde 1.73 düşüşle 131 bin 767 puana geriledi.

Tahvil bono piyasasında ise 10 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 0.52 düşüşle yüzde 15.36 ya çekilirken, iki yıllık gösterge tahvilin faizi bir değişim göstermeyerek yüzde 18.19 düzeyinde.

Gün sonu işlemlerinde;

       - dolar en düşük 5.1174 lirayı ve en yüksek 5.3201 lirayı gördükten sonra 5.31 – 5.32 lira aralığında,

       - euro en düşük 5.9773 lirayı ve en yüksek 6.0744 lirayı gördükten sonra 6.07 – 6.08 lira aralığında,

       - sterlin en düşük 6. 9199 lirayı ve en yüksek 7.0065 lirayı gördükten sonra 6.99 – 7.0 lira aralığında hareket ediyor. - İstanbul

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.01.2019 06:12 Kaynak: DHA

Borsa İstanbul, İstanbul, Ekonomi
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