Son Dakika Haberleri: Piyasalar - Bist100 Günü Yüzde 0.57 Artışla Tamamladı, Dolar 5.28 Lirada

Piyasalar - Bist100 Günü Yüzde 0.57 Artışla Tamamladı, Dolar 5.28 Lirada

20 dakika önce

– Güne yüzde 0.06 düşüşle 102 bin 70 puanda başlayan Borsa İstanbul Endeksi (BİST100), en düşük 101 bin 187 puanı ve en yüksek 102 bin 978 puanı gördükten sonra, günü yüzde 0.57 artışla 102 bin 715 puanda tamamladı.

Piyasalar - Bist100 Günü Yüzde 0.57 Artışla Tamamladı, Dolar 5.28 Lirada, System.String[]
– Güne yüzde 0.06 düşüşle 102 bin 70 puanda başlayan Borsa İstanbul Endeksi (BİST100), en düşük 101 bin 187 puanı ve en yüksek 102 bin 978 puanı gördükten sonra, günü yüzde 0.57 artışla 102 bin 715 puanda tamamladı.

BİST Bankacılık Endeksi yüzde 0.81 artışla 135 bin 213 puanda.

Tahvil bono piyasasında ise 10 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 0.80 düşüşle yüzde 14.92 düzeyine gerilerken, iki yıllık gösterge tahvilin gösterge faizi yüzde 0.38 artışla yüzde 18.60 düzeyine yükseldi.

Gün sonu işlemlerinde;

dolar en düşük 5.2549 lirayı ve en yüksek 5.2968 lirayı gördükten sonra 5.28 – 5.29 lira aralığında,

euro en düşük 5.9197 lirayı ve en yüksek 6.9769 lirayı gördükten sonra 5.95 – 5.96 lira aralığında,

sterlin en düşük 6.7343 lirayı ve en yüksek 6.7964 lirayı gördükten sonra 6.77 – 6.78 lira aralığında işlem görüyor. - İstanbul

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.02.2019 06:13 Kaynak: DHA

Borsa İstanbul, İstanbul, Ekonomi
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