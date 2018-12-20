Son Dakika Haberleri: Piyasalar – Bist100 Günü Yüzde 0.66 Kayıpla Tamamladı

Piyasalar – Bist100 Günü Yüzde 0.66 Kayıpla Tamamladı

12 saat önce

– Güne 91 bin 864 puandan başlayan Borsa İstanbul Endeksi (BİST100), 92 bin 424 puana kadar yükseldikten sonra günü yüzde 0.66 düşüşle 91 bin 938 puanda tamamladı.

Piyasalar – Bist100 Günü Yüzde 0.66 Kayıpla Tamamladı, System.String[]
– Güne 91 bin 864 puandan başlayan Borsa İstanbul Endeksi (BİST100), 92 bin 424 puana kadar yükseldikten sonra günü yüzde 0.66 düşüşle 91 bin 938 puanda tamamladı.

BIST Bankacılık Endeksi yüzde 0.64 düşüşle 117 bin 652 puana geriledi.

Tahvil bono piyasasında ise 10 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 1.24 düşüşle yüzde 16.66 düzeyine ve  iki yıllık gösterge tahvilin faizi yüzde 0.39 düşüşle 20.63 düzeyine geriledi.

Gün sonu işlemlerinde;

       - dolar en düşük 5.2243 lirayı ve en yüksek 5.3222 lirayı gördükten sonra 5.24 – 5.25 lira aralığında,

       - euro en düşük 6.0096 lirayı ve en yüksek 6.0712 lirayı görükten sonra 6.01 – 6.02 lira aralığında ve

       - sterlin en düşük 6.6411 lirayı ve en yüksek 6.7347 lirayı gördükten sonra 6.64 – 6.65 lira aralığında işlem görüyor. - İstanbul

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.12.2018 06:06 Kaynak: DHA

Borsa İstanbul, İstanbul, Ekonomi
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



İstanbul'u da Sallayan Yalova Depremiyle İlgili Kandilli'den Açıklama Ekrem İmamoğlu'nun Taziye Mesajına CHP'ye Yakın Gazeteciden Akılalmaz Yorum: Bu Seni Bitirecek

AK Parti'nin İstanbul Adayı Olması Beklenen TBMM Başkanı Binali Yıldırım Yarın İstifa Edecek Yazar İhsan Eliaçık Gözaltına Alındı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.12.2018 06:49:10. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Piyasalar – Bist100 Günü Yüzde 0.66 Kayıpla Tamamladı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]