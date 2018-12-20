Piyasalar – Bist100 Günü Yüzde 0.66 Kayıpla Tamamladı
12 saat önce
– Güne 91 bin 864 puandan başlayan Borsa İstanbul Endeksi (BİST100), 92 bin 424 puana kadar yükseldikten sonra günü yüzde 0.66 düşüşle 91 bin 938 puanda tamamladı.
– Güne 91 bin 864 puandan başlayan Borsa İstanbul
Endeksi (BİST100), 92 bin 424 puana kadar yükseldikten sonra günü yüzde 0.66 düşüşle 91 bin 938 puanda tamamladı.
BIST Bankacılık Endeksi yüzde 0.64 düşüşle 117 bin 652 puana geriledi.
Tahvil bono piyasasında ise 10 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 1.24 düşüşle yüzde 16.66 düzeyine ve iki yıllık gösterge tahvilin faizi yüzde 0.39 düşüşle 20.63 düzeyine geriledi.
Gün sonu işlemlerinde;
- dolar en düşük 5.2243 lirayı ve en yüksek 5.3222 lirayı gördükten sonra 5.24 – 5.25 lira aralığında,
- euro en düşük 6.0096 lirayı ve en yüksek 6.0712 lirayı görükten sonra 6.01 – 6.02 lira aralığında ve
- sterlin en düşük 6.6411 lirayı ve en yüksek 6.7347 lirayı gördükten sonra 6.64 – 6.65 lira aralığında işlem görüyor. - İstanbul
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Haber Yayın Tarihi : 20.12.2018 06:06 Kaynak: DHA
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