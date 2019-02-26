Piyasalar – Bist100 Günü Yüzde 0.72 Artışla Tamamladı
1 saat önce
– Güne yüzde 0.07 düşüşle 104 bin 261 puanda başlayan Borsa İstanbul Endeksi (BİST), gün içinde en düşük 103 bin 942 puanı ve en yüksek 105 bin 52 puanı gördükten sonra, günü yüzde 0.72 artışla 105 bin 82 puanda tamamladı.
– Güne yüzde 0.07 düşüşle 104 bin 261 puanda başlayan Borsa İstanbul
Endeksi (BİST), gün içinde en düşük 103 bin 942 puanı ve en yüksek 105 bin 52 puanı gördükten sonra, günü yüzde 0.72 artışla 105 bin 82 puanda tamamladı.
BİST Bankacılık Endeksi yüzde 0.41 artışla 136 bin 835 puana yükseldi.
Tahvil bono piyasasında ise 10 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 0.4 düşüşle yüzde 15.09'a ve iki yıllık gösterge tahvilin gösterge faizi yüzde 0.11 ve yüzde 18.77 düzeyine geriledi.
Gün sonu işlemlerinde;
dolar en düşük 5.2923 lirayı ve en yüksek 5.3176 lirayı gördükten sonra 5.30 – 5.31 lira aralığında,
euro en düşük 6.0152 lirayı ve en yüksek 6.0479 lirayı gördükten sonra 6.02 – 6.03 lira aralığında,
sterlin en düşük 6.9445 lirayı ve en yüksek 7.0199 lirayı gördükten sonra 6.99 – 7.0 lira aralığında işlem görüyor. - İstanbul
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Haber Yayın Tarihi : 26.02.2019 06:13 Kaynak: DHA
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