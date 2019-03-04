Son Dakika Haberleri: Piyasalar – Bist100 Günü Yüzde 0.9 Artışla Tamamladı

Piyasalar – Bist100 Günü Yüzde 0.9 Artışla Tamamladı

1 saat önce

– Aylık enflasyonun beklentilerin hafif altında açıklanmasının ardından, Borsa İstanbul Endeksi (BİST100), gün içinde en düşük 103 bin 475 puanı ve en yüksek 104 bin 617 puanı gördükten sonra, yüzde 0.9 artışla 104 bin 193 puanda tamamladı.

Piyasalar – Bist100 Günü Yüzde 0.9 Artışla Tamamladı, System.String[]
– Aylık enflasyonun beklentilerin hafif altında açıklanmasının ardından, Borsa İstanbul Endeksi (BİST100), gün içinde en düşük 103 bin 475 puanı ve en yüksek 104 bin 617 puanı gördükten sonra, yüzde 0.9 artışla 104 bin 193 puanda tamamladı.

BİST Bankacılık Endeksi, en düşük 135 bin 653 puanı ve en yüksek 139 bin 205 puanı gördükten sonra yüzde 2.59 artışla 138 bin 740 puana yükseldi.

Tahvil bono piyasasında ise 10 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 0.39 artışla yüzde 15.28 düzeyine yükselirken, iki yıllık gösterge tahvilin gösterge faizi yüzde 1.32 düşüşle yüzde 18.64 düzeyine çekildi.

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) Şubat ayı verilerine göre, TÜFE bir önceki aya göre yüzde 0.16, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 1.23, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 19.67 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 17.93 arttı.

Gün sonu işlemlerinde,

dolar en düşük 5.3662 lira ve en yüksek 5.4007 lirayı gördükten sonra, 5.38 – 5.39 lira aralığında,

-euro en düşük 6.0923 lira ve en yüksek 6.1324 lirayı gördükten sonra, 6.09 – 6.10 lira aralığında, 

sterlin en düşük 7.0920 lira ve en yüksek 7.1507 lirayı gördükten sonra 7.10 – 7.11 lira aralığında işlem görüyor. - İstanbul

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.03.2019 06:13 Kaynak: DHA

Borsa İstanbul, İstanbul, Ekonomi
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