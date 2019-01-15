Son Dakika Haberleri: Piyasalar – Bist100 Günü Yüzde 1.0'in Üstünde Artışla Tamamladı

Piyasalar – Bist100 Günü Yüzde 1.0'in Üstünde Artışla Tamamladı

1 saat önce

– Güne 0.62 artışla 92 bin 627 puanda başlayan Borsa İstanbul Endeksi (BİST100), gün içinde en düşük 92 bin 478 puanı ve en yüksek 93 bin 303 gördükten sonra, günü yüzde 1.17 artışla 93 bin 128 puanda tamamladı.

Piyasalar – Bist100 Günü Yüzde 1.0'in Üstünde Artışla Tamamladı, System.String[]
– Güne 0.62 artışla 92 bin 627 puanda başlayan Borsa İstanbul Endeksi (BİST100), gün içinde en düşük 92 bin 478 puanı ve en yüksek 93 bin 303 gördükten sonra, günü yüzde 1.17 artışla 93 bin 128 puanda tamamladı.

BİST Bankacılık Endeksi yüzde 1.52 artışla 119 bin 736 puana yükseldi.

Tahvil bono piyasasında ise 10 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 0.79 düşüşle yüzde 16.36 düzeyine ve iki yıllık gösterge tahvilin faizi yüzde 2.18 düşüşle yüzde 17.99 düzeyine geriledi.

Gün sonu işlemlerinde;

       - dolar en düşük 5.4267 lirayı ve en yüksek 5.4680 lirayı gördükten sonra 5.44 – 5.45 lira aralığında,

       - euro en düşük 6.2067 lirayı ve en yüksek 6.2818 lirayı gördükten sonra 6.23 – 6.24 lira aralığında,

       - sterlin en düşük 6.9776 lirayı ve en yüksek 7.0624 lirayı gördükten sonra 6.99 – 7.0 lira aralığında hareket ediyor. - İstanbul

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.01.2019 06:02 Kaynak: DHA

Borsa İstanbul, İstanbul, Ekonomi
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