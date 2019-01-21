Son Dakika Haberleri: Piyasalar- Bist100 Haftaya Yüzde 0.18 Artışla Başladı

Piyasalar- Bist100 Haftaya Yüzde 0.18 Artışla Başladı

1 saat önce

– Borsa İstanbul Endeksi (BİST100), haftaya yüzde 0.18 artışla 98 bin 627 puanda başladı.

Piyasalar- Bist100 Haftaya Yüzde 0.18 Artışla Başladı, System.String[]
Borsa İstanbul Endeksi (BİST100), haftaya yüzde 0.18 artışla 98 bin 627 puanda başladı. Endeks Cuma gününü 98 bin 455 puanda tamamlamıştı.

BİST Bankacılık Endeksi yüzde 0.08 artışla 132 bin 387 puanda.

Tahvil bono piyasasında ise 10 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi ve iki yıllık gösterge tahvilin faizi bir değşişm göstermeyerek, sırasıyla yüzde 16.06 ve yüzde 18.19 düzeylerinde.

Erken işlemlerde;

       - dolar en düşük 5.3216 lirayı ve en yüksek 5.3389 lirayı gördükten sonra 5.33 – 5.34 lira aralığında,

       - euro en düşük 6.0514 lirayı ve en yüksek 6.0812 lirayı gördükten sonra 6.07 – 6.08 lira aralığında,

       - sterlin en düşük 6.8491 lirayı ve en yüksek 6.8764 lirayı gördükten sonra 6.87 – 6.88 lira aralığında hareket ediyor.

İş Yatırım'ın "Küresel konjonktür Türkiye'yi destekliyor…" başlıklı günlük piyasa bülteninde, küresel piyasalardaki iyimser havanın devam ettiği belirtildi ve şu değerlendirmeler yapıldı:

" ABD, Avrupa ve Çin'den gelen yavaşlama sinyallerine rağmen hisse senedi ve emtia piyasaları haftayı güçlü bir yükselişle kapattı. Fed, ECB ve CBRC'den gelen güvercin sinyaller risk iştahını canlı tutmaya devam ediyor.

"Türkiye varlıkları küresel risk iştahının güçlenmesinden en çok yararlananlar arasında yer alıyor. Ağustos ayında yaşanan şok dalgasında aşırı değer kaybeden Türk lirası, 10 yıllık devlet tahvilleri ve bankalar Ocak ayındaki yükselişte başı çekiyor.

"Bundan sonra ne olacak? Güvercin Fed, genişleyici Çin ekonomi politikaları, ABD - Çin ateşkesi ve intizamlı Brexit senaryolarının güçlenmesi küresel piyasalardaki yükselişin kısa vadede devam edeceğine işaret ediyor.

"Türk lirasındaki değer kazancı ve düşük faizler hisse senetlerini desteklemeye devam ediyor." - İstanbul

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.01.2019 10:01 Kaynak: DHA

Çin Halk Cumhuriyeti, Borsa İstanbul, İstanbul, Ekonomi
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