Son Dakika Haberleri: Piyasalar – Bist100 Haftayı 102 Bin 451 Puanda Kapattı

Piyasalar – Bist100 Haftayı 102 Bin 451 Puanda Kapattı

1 saat önce

– Borsa İstanbul Endeksi (BİST), gün içinde en düşük 102 bin 119 puanı ve en yüksek 102 bin 742 puanı gördükten sonra, yüzde 0.32 düşüşle 102 bin 451 puandan kapandı.

Piyasalar – Bist100 Haftayı 102 Bin 451 Puanda Kapattı, System.String[]
Borsa İstanbul Endeksi (BİST), gün içinde en düşük 102 bin 119 puanı ve en yüksek 102 bin 742 puanı gördükten sonra, yüzde 0.32 düşüşle 102 bin 451 puandan kapandı.

BİST Bankacılık Endeksi yüzde 0.10 düşüşle 134 bin 101 puanda.

Tahvil bono piyasasında ise 10 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 0.27 düşüşle yüzde 14.58 düzeyine ve iki yıllık gösterge tahvilin gösterge faizi bir yüzde 0.16 düşüşle yüzde 18.37 düzeyine geriledi.

Gün sonu işlemlerinde;

dolar en düşük 5.2336 lirayı ve en yüksek 5.2781 lirayı gördükten sonra 5.25– 5.26 lira aralığında,

euro en düşük 5.9391 lirayı ve en yüksek 5.9971 lirayı gördükten sonra 5.95 – 5.96 lira aralığında,

sterlin en düşük 6.7883 lirayı ve en yüksek 6.8441 lirayı gördükten sonra 6.80 – 6.81 lira aralığında işlem görüyor. - İstanbul

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.02.2019 06:14 Kaynak: DHA

Ekonomi
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