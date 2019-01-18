Piyasalar- Bist100 Haftayı 98 Bin Puan Düzeyinde Tamamladı, Dövizler Yatay
47 dakika önce
– Güne yüzde 0.39 artışla 97 bin 192 puanda başlayan Borsa İstanbul Endeksi (BİST100), gün içinde en düşük 97 bin 46 puanı ve en yüksek 98 bin 662 puanı gördükten sonra yüzde 1.64 artışla 98 bin 403 puanda haftayı tamamladıBİST Bankacılık Endeksi yüzde 0.01 artışla 132 bin 159 puanda.
– Güne yüzde 0.39 artışla 97 bin 192 puanda başlayan Borsa İstanbul
Endeksi (BİST100), gün içinde en düşük 97 bin 46 puanı ve en yüksek 98 bin 662 puanı gördükten sonra yüzde 1.64 artışla 98 bin 403 puanda haftayı tamamladı
BİST Bankacılık Endeksi yüzde 0.01 artışla 132 bin 159 puanda.
Tahvil bono piyasasında ise 10 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 0.88 artışla yüzde 16.06'ya yükselirken, iki yıllık gösterge tahvilin faizi yüzde 0.93 düşüşle yüzde 18.19'a geriledi.
Gün soonu işlemlerinde;
- dolar en düşük 5.3407 lirayı ve en yüksek 5.3743 lirayı gördükten sonra 5.35 – 5.36 lira aralığında,
- euro en düşük 6.0899 lirayı ve en yüksek 6.1223 lirayı gördükten sonra 6.09 – 6.10 lira aralığında,
- sterlin en düşük 6.9066 lirayı ve en yüksek 6.9652 lirayı gördükten sonra 6.90 – 6.91 lira aralığında hareket ediyor. - İstanbul
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Haber Yayın Tarihi : 18.01.2019 06:04 Kaynak: DHA
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