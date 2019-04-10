Son Dakika Haberleri: Piyasalar – Bist100 Son İşlemlerde Yüzde 1.09 Ekside, Dolar 5.69 Lirada

Piyasalar – Bist100 Son İşlemlerde Yüzde 1.09 Ekside, Dolar 5.69 Lirada

32 dakika önce

– Günü yüzde 0.27 artışla 98 bin 404 puanda başlayan Borsa İstanbul Endeksi (BİST100), gün içinde en düşük 96 bin 912 puanı ve en yüksek 98 bin 456 puanı gördükten sonra, gün sonu işlemlerinde yüzde 1.09 düşüşle 97 bin 70 puanda.

Piyasalar – Bist100 Son İşlemlerde Yüzde 1.09 Ekside, Dolar 5.69 Lirada, System.String[]
– Günü yüzde 0.27 artışla 98 bin 404 puanda başlayan Borsa İstanbul Endeksi (BİST100), gün içinde en düşük 96 bin 912 puanı ve en yüksek 98 bin 456 puanı gördükten sonra, gün sonu işlemlerinde yüzde 1.09 düşüşle 97 bin 70 puanda.

BİST Bankacılık Endeksi, gün içinde en düşük 129 bin 694 puanı ve en yüksek 132 bin 490 puanı gördükten sonra yüzde 1.36 düşüşle 129 bin 893 puana geriledi.

Tahvil bono piyasasında ise 10 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 0.75 artışla yüzde 17.56 düzeyine çıkarken,iki yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 0.05 düşüşle yüzde 21.25 düzeyine geriledi.

Gün sonu işlemlerinde:

dolar en düşük 5.6730 lira ve en yüksek 5.7228 lirayı gördükten sonra, 5.69 - 5.70 lira aralığında,

euro en düşük 6.3839 lira ve en yüksek 6.4494 lirayı gördükten sonra, 6.41 – 6.42 lira aralığında,

sterlin en düşük 7.4147 lira ve en yüksek 7.4812 lirayı gördükten sonra 7.45 – 7.46 lira aralığında işlem görüyor.
Haber Yayın Tarihi : 10.04.2019 06:03 Kaynak: DHA
Sterlin, Borsa İstanbul, Ekonomi
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