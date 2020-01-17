PİYASALAR-BİST100 yatay seyrediyor, dolar 5.85 lirada

Güne yüzde 0.51 artışla 121 bin 619 puan ile rekor düzeyde başlayan Borsa İstanbul Endeksi (BİST100), gün ortasında yatay hareket ederek 121 bin 55 puana çekildi, BİST Bankacılık Endeksi de yüzde 0.45 artıda.

BİST100, gün içinde en düşük 120 bin 851 puanı ve en yüksek 121 bin 874 puanı gördükten sonra gün ortası işlemlerde yüzde 0.05 artışla 121 bin 55 puanda seyrediyor.

BİST Bankacılık Endeksi de yüzde 0.66 artıda başladı ve en düşük 177 bin 394 puanı, en yüksek de 178 bin 779 puanı gördükten sonra gün ortasında yüzde 0.50 artışla 177 bin 753 puanda işlem görüyor.

Tahvil bono piyasasında da 10 yıllık tahvili ortalama bileşik getirisi yüzde 0.46 düşüşle yüzde 10.85'e gerilerken, iki yıllık tahvilin ortalama bileşik getirisi değişmeyerek yüzde 10.23 oldu.

Gün ortası işlemlerde;

dolar en düşük 5.8463 lira ve en yüksek 5.8642 lirayı gördükten sonra 5.85-5.86 lira aralığında,

euro en düşük 6.5173 lira ve en yüksek 6.5338 lirayı gördükten sonra 6.52-6.53 lira aralığında,

sterlin en düşük 7.6535 lira ve en yüksek 7.6715 lirayı gördükten sonra 7.66-7.67 lira aralığında hareket ediyor.

Kısa vadeli dış borç stoku, Kasım sonu itibarıyla, 2018 yıl sonuna göre yüzde 1.0 artışla 114.6 milyar dolara yükseldi. Orijinal vadesine bakılmaksızın vadesine 1 yıl veya daha az kalmış dış borç stoku da, 164.2 milyar dolar oldu.

Merkez Bankası verilerine göre, bu dönemde, bankalar kaynaklı kısa vadeli dış borç stoku yüzde 2.4 düşüşle 55.8 milyar dolar olurken, diğer sektörlerin kısa vadeli dış borç stoku yüzde 4.0 artarak 52.4 milyar dolara yükseldi.